Fiesta del Chocolate 2026: Los cuatro días más dulces se viven en Bariloche

Bariloche invita, una vez más, a uno de los eventos más dulces y esperados del año: la Fiesta del Chocolate que este 2026 coincide con Semana Santa del 2 al 5 de abril. La ciudad cordillerana tiene la receta perfecta para vivir unas Pascuas inolvidables. Las calles se llenan de huevos gigantes y conejos de Pascua.

Durante cuatro días, el centro barilochense se convierte en un escenario mágico, donde grandes y chicos pueden jugar, descubrir y disfrutar del sabor más emblemático de la ciudad. Así nace la Fiesta, una celebración única que reúne a las principales chocolaterías locales, maestros chocolateros, artistas y familias de todo el país. Un evento pensado para vivir la Pascua de una manera diferente. Y es que desde la ornamentación de las calles, hasta las actividades, se posicionan en cada rincón de la ciudad.

Música y chocolate



En el marco de la Fiesta, la Filarmónica de Río Negro brindará conciertos en el Teatro La Baita, con funciones abiertas al público. Las entradas son gratuitas y deberán reservarse previamente a través de la web oficial del evento y retirarse en el Centro Cultural del Disco (Mitre 318) a partir del viernes 27 de marzo.

La barra de chocolate más larga del mundo



Para el viernes 3 de abril está preparado uno de los momentos más esperados de la Fiesta: la elaboración de la barra de chocolate más larga del mundo. Más de 221 metros de chocolate preparados por más de 200 maestros chocolateros de las principales chocolaterías locales.



Desde los arcos chocolatosos, ubicados sobre Mitre (de 0 al 210) los maestros chocolateros de Mamuschka, Rapa Nui, Riche, Frantom, Del Turista y Tante Frida, serán los encargados de la misión.

La barra luego se compartirá con el público asistente en semejante celebración.

La grilla del 2 al 5 de abril

Jueves 2 – De 16 a 20

Paseo del Chocolate (sobre Mitre). Juegos y actividades. ¡Pasá los desafíos y llevate tu diploma en la universidad del Chocolate!

La casa del conejo. Te vas a poder sacar fotos en una casa de chocolate (Centro Cívico).

De 20.30 a 22.30

¡El Centro Cívico se llena de chocolate! show mapping: Los conejos de Pascua vuelven a vivir una aventura llena de sorpresas.



Viernes 3 – De 16 a 20

Paseo del Chocolate. Juegos y actividades. ¡Pasá los desafíos y llevate tu diploma en la universidad del Chocolate!

La casa del conejo. Te vas a poder sacar fotos en una casa de chocolate (Centro Cívico).



A las 18.30

¡La barra de chocolate más larga del mundo! 221 metros del mejor chocolate artesanal (calle Mitre).



A las 20

Festival musical del Chocolate: Sinfonía de una -Gloria.

Filarmónica de Río Negro (Teatro La Baita).



A las 20.30

Supernova. Show aéreo de luces,música y fantasía (Centro Cívico).



De 22 a 23

El Centro Cívico se llena de chocolate. Los conejos de Pascua vuelven a vivir una aventura con sorpresas.



Sábado 4 – De 16 a 20

Paseo del Chocolate. Juegos y actividades. ¡Pasá los desafíos y llevate tu diploma en la universidad del Chocolate!

La casa del conejo. Te vas a poder sacar fotos en una casa de chocolate (Centro Cívico).



A las 17 y a las 20

Festival Musical del Chocolate: Sinfonía de una gloria.

Filarmónica de Río Negro (Teatro La Baita)



A las 20.30

Tornado. Show aéreo de luces, música y fantasía (Centro Cívico).



De 22 a 23

El Centro Cívico se llena de chocolate. Los conejos de Pascua vuelven a vivir una aventura con sorpresas.



Domingo 5 – De 16 a 20

La casa del conejo. Te vas a poder sacar fotos en una casa de chocolate (Centro Cívico).

Supernova: la danza aérea que moviliza los sentidos



La Fiesta del Chocolate suma un impactante show de danzas aéreas y el regreso del mapping en el Centro Cívico. Se trata de “Supernova”, de la reconocida compañía Élevé Danza, que llegará con una puesta de gran escala que combina acrobacia, teatro, música y tecnología en una experiencia inmersiva pensada para públicos masivos.



El espectáculo alcanza más de 50 metros de altura, impulsado por una grúa hidráulica, y presenta impactantes coreografías en estructuras especialmente diseñadas. Con un desarrollo narrativo sin idioma, “Supernova” propone un viaje sensorial en el que el público también es protagonista. La duración del show es de 50 minutos y promete dejar una huella inolvidable en quienes lo presencien.

El Tornado

La escena de Tornado, se caracteriza por impactar al público con vértigo y adrenalina. Los sonidos de tormenta dan lugar al surgimiento de este gran tornado, girando donde los artistas simulan ser atrapados y vuelan alrededor de esta gran estructura como si fueran arrastrados por su fuerza. Efectos de lluvia y partículas caen por dentro del tornado aportando la sensación de caos y tormenta que deja loco al espectador.