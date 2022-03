Quién es Piper, el músico que recorre las calles de Neuquén tocando la gaita

El gaitero de Neuquén, Matías Martín (Piper), recorre las calles tocando el característico instrumento escocés. Las plazas del centro son su principal escenario y los trabajadores de la ciudad su más preciado público.

Matías Martín, o como le gusta llamarse, Piper, es el gaitero de la ciudad de Neuquén. Quienes circulan por el centro, seguro escucharon una melodía peculiar del pueblo escocés y se preguntaron de dónde venía: hay un 99 porciento de probabilidades que haya sido él.

El gaitero neuquino empezó su camino como músico hace poco tiempo, pero su atracción por el instrumento nació cuando era muy chico. Contó que cuando tenia pocos años hizo un viaje al viejo continente y vio «a un escoces tocar, ahí me empezó a gustar”. Si bien su interés en ese momento no regía en aprender a tocar, años después en Bariloche se topó con una banda de gaiteros y captó su atención.

Hace dos años, previo al inicio de la pandemia, decidió emprender el viaje del aprendizaje. “En realidad intenté aprender a tocar el bandoneón, pero no me gustó y era muy caro”, comentó Piper, entonces recurrió a la gaita. “Me contacté con el único luthier de gaitas en Argentina y encontré un profesor”, relató.

La travesía de aprender a tocar la gaita fue un poco complicada, Matías contó que “fue muy difícil» y tuvo «que ser muy tenaz y porfiado para estudiar”. Confesó que varias veces estuvo «a punto a de abandonar”, pero el amor por el instrumento escocés es más fuerte que cualquier tropezón, es por esto que el gaitero neuquino practica en las plazas de la ciudad. “Lo hago porque me gusta, es una practica, ni siquiera lo hago a la gorra”, agregó.

Las clases comenzaron siendo una vez por semana, sin embargo, con dos años de experiencia ahora solo tiene clases solo dos veces al mes. “Aún sigue siendo difícil, tuve un año de practica de chanter (la flauta) y otro año de practica de gaita”, sostuvo, y reconoció que recién a mitad de 2021 logró tocar una buena melodía.

El público, es decir, la gente que recorre el centro neuquino, se detiene a escuchar y hasta hacen preguntas. “Todos los que pueden grabarme lo hacen y me preguntan si doy clases, incluso a veces me quieren pagar”, aseguró Piper. Al musico no le ha surgido la oportunidad de estar frente a un alumno, pero aseguró que “si alguien quiere aprender yo enseñaría lo que sé para después armar una banda”.

Es un enigma el origen de su interés por la gaita, sin embargo, parte de sus antepasados proviene de una zona de España donde se toca la gaita. “Si viene de familia, esa debe ser la razón por la que se me da con facilidad y me gusta mucho, y sobre todo por lo que he sido tan tenaz en el estudio”, finalizó Piper.