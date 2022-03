Pedro Aznar trae a la región su «Flor y Raíz»

Durante 2020, en los meses duros de la cuarentena, Pedro Aznar llevó a cabo once shows transmitidos por streaming. El último de ellos, en noviembre de aquel año, contó con un repertorio dedicado a la música folclórica latinoamericana, idea que surgió de un pedido del público. El registro de aquel show y hasta su nombre, “Flor y Raíz”, le dieron nombre y contenido a su más reciente disco, editado en julio de 2021.



De gira por el país, Aznar se presentará este trabajo con una serie de shows en la región. El primero de ellos será este martes en Viedma; el miércoles será el turno de Roca, el viernes y sábado en el Cine Teatro Español de Neuquén; y el domingo de la próxima semana en el Complejo Cultural Cipolletti. En un diálogo por escrito con Río Negro, el músico se refirió al disco, los shows en la región y su reciente experiencia en el festival de Cosquín.

P: ¿Cómo serán los shows en la región?

R: Les llevo un show muy especial, ya que es un reencuentro después de más de dos años de no vernos. Van a haber muchos clásicos, un recorrido generoso por mi discografía de todas las épocas, música nueva, de estreno (adelantos de mi próximo trabajo) y canciones de mi último disco, “Flor y raíz”. Tocaré en formato unipersonal, con un tremendo arsenal de instrumentos y sonoridades distintas. Será un show a la vez íntimo y muy potente.

P: En 2020, presentaste un show por streaming llamado “Flor y raíz”, que finalmente le dio nombre a tu último disco. ¿Cómo es finalmente “¿Flor y raíz”, el álbum?

R: Hacer un disco íntegramente dedicado a la música de raíz latinoamericana era una vieja deuda que tenía con el público y conmigo mismo. El concierto online que hicimos el 5 de noviembre de 2020 fue la ocasión ideal para armar un repertorio basado íntegramente en esa música. Luego, para la elección final del repertorio incluido en el disco, prioricé las canciones que no había lanzado en discos solistas anteriores, todas ellas grandes clásicos de siete países del continente, más una canción inédita que escribí especialmente para que cantáramos a dúo con Soledad, titulada “Reverdece”. Todas las canciones del álbum fueron grabadas en aquel concierto, y tienen un carácter muy particular, ya que, a pesar de haber sido registradas en vivo, no se oyen los aplausos del público, y eso le otorga a ese silencio al final de las canciones un dramatismo muy particular. Quedó como una postal de pandemia, por así decirlo, un signo de los tiempos.

P: Respecto el arte de tapa, ¿cómo surgió la idea?

R: Es una metáfora del micelio, el sustrato del mundo de los hongos que vive debajo de la tierra, una trama que en algunos casos atraviesa cientos de kilómetros y es una especie de red neuronal del mundo vegetal. En medio de eso plantamos una red de arterias de un cuerpo humano representando la flor de la cultura brotando de las raíces del suelo.

P: ¿Cómo viviste el retorno a los shows presenciales con características bastante parecidas a las de antes de pandemia, teniendo en cuenta que por bastante tiempo hubo incertidumbre sobre si los shows en vivo iban a volver a ser como antes? Incluso se sostuvo que los streaming “habían llegado para quedarse”.

R: Internet fue una verdadera bendición durante estos dos años. Poder realizar conciertos y seguir en contacto con la gente fue un recurso absolutamente vital. Además, ese formato tiene su propio color y sus propias características. Yo lo disfruté mucho y creo que sirve para comunicar con una intimidad muy particular. Pienso seguir usándolo en adelante para algunos proyectos especiales. Pero, desde luego, la presencia de la gente otorga a los conciertos una calidez única, y el aplauso es una devolución que se agradece con el corazón.

P: En este sentido, el del regreso a los grandes escenarios en vivo, ¿cómo viviste la reciente experiencia en el festival de Cosquín?

R: Fue muy emocionante, ya que fue el primer concierto presencial que hicimos en dos años con una cantidad tan enorme de gente. Tocar en el escenario Atahualpa Yupanqui es siempre un tremendo honor, por las grandes figuras que históricamente lo han pisado. El público nos recibió de maravillas. Fue una noche inolvidable.

La gira: días y lugares

Martes 29: Centro Cultural, de Viedma.

Miércoles 30: Fundación Cultural Patagonia, de Roca.

Viernes 1 y sábado 2: Casino Magic, de Neuquén. Enntradas: Flipper (Av. Argentina 179, Neuquén), boletería del Casino (Planas 4005) y por sistema entradauno.com

Domingo 3: Complejo Cultural Cipolletti.