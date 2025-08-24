¿Quiénes eran?: identificaron a la familia de Chubut que murió en un accidente en la Ruta 5

El sábado un tráfico accidente conmocionó a la región. Una familia que viajaba desde Chubut sufrió un fatal accidente tras chocar contra un camión sobre Ruta 5. Producto del choque un papá y sus dos hijos murieron, la mamá permanece internada. Luego del accidente se confirmaron sus identidades.

La familia, una pareja y sus dos hijos, viajaban desde Comodoro Rivadavia en un Fiat Argo. Por motivos que aún se intenta esclarecer chocaron contra un camión Fiat Iveco conducido por un joven de 29 años, residente de Saladillo.

El chofer del camión alcanzó a escapar de las llamas y no sufrió lesiones, según informaron medios locales.

Confirmaron las identidades de la familia de Chubut que murió en el choque en Ruta 5: quiénes eran

El padre de familia, y quien conducía el vehículo, era Amílcar Nicoletti. Tenía 40 años y había nacido en Rosario.

Las otras dos víctimas fatales eran sus hijos: Ian, de siete años, y Yasmin, de 15 años. Esto fue confirmado por el colegio Casa Salesiana Deán Funes, al que asistía uno de los niños.

Su mamá, Ivana Oronel, de 35 años, aún permanece internada. En las primeras informaciones se supo que había quedado atrapada en el vehículo en «gravísimo estado».