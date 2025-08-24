Esquivó un auto y casi desbarranca: la nieve complicó el tránsito en la Ruta 23, entre Villa Pehuenia y Aluminé

La nieve de este fin de semana trajo con ella nuevos siniestros viales. Bomberos de Villa Pehuenia – Moquehue y Policía tuvieron que rescatar a un conductor que quedó colgado, a punto de desbarrancar, tras perder el control de su camioneta. El hombre relató que intentó esquivar a un auto y por ello terminó perdiendo el control.

El incidente se registró el sábado, a pocos kilómetros de Villa Pehuenia y fue provocado por la gran acumulación de nieve y hielo en la calzada.

Cómo fue el accidente en la Ruta 23: qué pasó con el conductor

Desde Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia precisaron que ocurrió en el tramo de la Ruta 23 que se ubica antes de llegar a Aluminé, en la zona de la bajada de Ñires. Detallaron que una camioneta utilitaria perdió el control al esquivar un auto y quedó colgado.

Afortunadamente el conductor salió ileso, pero tuvo que esperar al rescate de Bomberos y Policía para poder sacar su vehículo del sitio. El personal destacó que la camioneta llevaba colocadas las cadenas para la nieve, pero aún así despistó.

El hecho reavivó la preocupación por las condiciones de la ruta en esta época del año. Vialidad Provincial recomienda transitar con extrema precaución, usar cadenas y verificar el estado del camino antes de viajar, ya que las bajas temperaturas y las nevadas se mantendrán durante esta jornada de domingo.