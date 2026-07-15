Antonela Rocuzzo, Pampita y Nicole te muestran como lookear tu camiseta para el partido de Argentina vs Inglaterra

Hoy la selección argentina se juega el pase a la gran final y el país entero se viste con los colores de la Scaloneta. Pero si tenés que ir a trabajar, cursar o simplemente querés juntarte a ver el partido con amigas y lookearte con onda, la camiseta no tiene por qué desarmar tu outfit.

Desde la elegancia sastrera hasta la comodidad de la calle, acá te dejamos las mejores propuestas de nuestras it girls favoritas para que elijas tu versión y salgas a alentar con puro estilo:

Antonela Roccuzzo, el balance perfecto del lujo urbano

Antonela es la reina indiscutida de la moda de estadio, pero su estilo va más allá de ponerse la camiseta. Ella prefiere las versiones alternativas y las lleva entalladas al cuerpo o con corte crop. Su fórmula favorita para lucirla en la calle es combinarla con jeans cargo tiro alto, preferentemente en tonos claros.

Antonela sabe que el secreto está en los accesorios de lujo. Unas zapatillas exclusivas, relojes de alta gama y una mini-cartera cruzada de firma internacional terminan de completar su outfit.

Pampita, elegancia y frescura

Pampita tiene la capacidad de hacer que cualquier prenda se vea digna de una pasarela de alta costura, y la camiseta de la selección no es la excepción. Su propuesta de estilismo se basa en la pulcritud absoluta: utiliza la camiseta clásica celeste y blanca de talle entallado, perfectamente metida por dentro de un pantalón o con corte crop.

La elegancia es su característica más propia y lo demuestra cada vez que puede. Así, su forma más autentica de combinarla es con jeans blancos o shorts de lino, haciendo juego con sandalias.

Nicole Neumann, contraste sastrero y aires rockeros

Nicole es arriesgada y no teme jugar con su look. Para ella, la moda se trata de jugar con los contrastes y las texturas pesadas. Su forma preferida de lookear la celeste y blanca es llevándola al terreno nocturno e invernal, rompiendo por completo los esquemas clásicos.

Nicole combina su camiseta de tres estrellas con un su blazer de lana y botas bucaneras de cuero caña alta, un look muy nocturno para celebrar.

Camila Morrone, el toque romántico desde L.A

La actriz internacional nos regala la combinación perfecta para quienes quieren alentar hoy con un outfit que grita relax y sofisticación natural. Ella lleva la camiseta titular clásica de la selección de corte crop.

El secreto de su estilismo es la falda de color crema o blanco hueso que le da cuerpo y movimiento. Camila opta por una estética boho-chic y artesanal: complementa el outfit con una cartera de mano bien minimalista.

Zaira Nara, sporty retro

Zaira rompe con la clásica estructura de la camiseta de bastones celestes y blancos para apostar por un look monocromático en azul. Su elección se basa en un conjunto retro de remera y short deportivo de tiro medio en el mismo tono de azul, con las icónicas tres tiras celestes en los costados.

Una propuesta sumamente fresca, canchera y juvenil. El truco de estilismo que usa Zaira para estructurar el outfit y darle onda es atar una campera rompevientos blanca a la cintura que aporta volumen y practicidad.