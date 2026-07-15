La UNRN abrió las inscripciones para los cursos virtuales de idiomas: cómo anotarse y qué opciones hay

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) abrió las inscripciones para una nueva edición de los cursos regulares del programa UNI-Lenguas, una propuesta de formación en idiomas que se dictará de manera virtual y estará disponible tanto para la comunidad universitaria como para el público en general.

La inscripción permanecerá habilitada hasta el 7 de agosto y los interesados deberán completar el formulario correspondiente al idioma elegido y abonar el arancel para confirmar su lugar.

La oferta académica incluye cursos de inglés, alemán, francés, chino mandarín, portugués e italiano, con opciones destinadas tanto a personas sin conocimientos previos como a quienes ya cuentan con un nivel de idioma y desean continuar su formación.

Qué idiomas ofrece la UNRN a través de UNI-Lenguas

Entre las propuestas para este segundo semestre se encuentran:

Inglés , con un nivel inicial (A1) para principiantes y un curso B1.1 destinado a quienes acrediten conocimientos equivalentes al nivel A2+, previo test de nivelación.

, con un nivel inicial (A1) para principiantes y un curso B1.1 destinado a quienes acrediten conocimientos equivalentes al nivel A2+, previo test de nivelación. Alemán , nivel A1 para quienes comienzan desde cero.

, nivel A1 para quienes comienzan desde cero. Francés , nivel inicial A1.

, nivel inicial A1. Portugués , nivel A1.

, nivel A1. Italiano , nivel A1.

, nivel A1. Chino mandarín, con un curso introductorio intensivo de un mes y otro regular de Nivel 1 (A1), ambos orientados a estudiantes sin experiencia previa.

Las clases comenzarán entre el 11 y el 13 de agosto, según cada idioma, mientras que el curso regular de chino iniciará el 8 de septiembre. Todas las propuestas se desarrollarán bajo modalidad virtual y, en la mayoría de los casos, tendrán una duración de cuatro meses.

Cómo inscribirse a los cursos de idiomas de la UNRN

Para asegurar la vacante será necesario completar el formulario de inscripción correspondiente al curso seleccionado y realizar el pago del arancel antes del 7 de agosto.

La información completa sobre requisitos, horarios, docentes, costos y enlaces de inscripción se encuentra disponible en el sitio oficial de la Universidad Nacional de Río Negro.

Qué es UNI-Lenguas

El Programa Institucional de Lenguas Segundas, Extranjeras y Preexistentes (UNI-Lenguas) depende de la Secretaría de Extensión de la UNRN y busca ampliar el acceso al aprendizaje de idiomas en toda la provincia.

La propuesta está abierta no solo a estudiantes, docentes y personal de la universidad, sino también al público en general, profesionales y personas extranjeras que necesiten certificar el dominio del español.

Los cursos se organizan de acuerdo con los estándares del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) y apuntan al desarrollo integral de la comprensión y producción oral y escrita. Además de los cursos regulares, el programa también ofrece talleres específicos, actividades culturales y proyectos de extensión vinculados al aprendizaje de idiomas.