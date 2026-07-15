Río Negro licita la megaobra de agua para Roca: beneficiará a más de 210.000 habitantes

El proyecto será ejecutado a través de Aguas Rionegrinas con financiamiento de CAF y representa la inversión más importante de los últimos 30 años en el servicio de agua potable de Roca. Gentileza.

El Gobierno de Río Negro dio un nuevo paso para concretar una de las inversiones en infraestructura más importantes previstas para Roca. Luego de completar las instancias administrativas, confirmó que el 11 de agosto se realizará la apertura del sobre 1 de la licitación para ejecutar la ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad.

La obra demandará una inversión oficial de $38.552 millones, financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y busca responder al crecimiento de la demanda de agua potable con una planificación proyectada para los próximos 20 años.

Según la Provincia, el proyecto beneficiará de manera directa a más de 210.000 habitantes y representa la mayor inversión financiada por la CAF en Río Negro.

Cómo será la obra que ampliará el sistema de agua potable de Roca

El proyecto prevé intervenir todo el circuito de abastecimiento, desde la captación del agua hasta su distribución en distintos sectores de la ciudad.

Entre los trabajos previstos figura la ampliación de la capacidad de bombeo de agua cruda y un incremento del 50% en la producción de la planta potabilizadora. Además, se construirá una cisterna con capacidad para 2 millones de litros en barrio Nuevo, se repotenciarán las estaciones de bombeo existentes y se incorporarán nuevas estaciones de impulsión para reforzarán el servicio en Zona Baja, Zona Alta y Barrio Nuevo, sectores que históricamente registraron problemas vinculados a la presión y distribución del agua.

La iniciativa contempla nuevas estaciones de bombeo, cañerías y una cisterna de gran capacidad para reforzar el servicio. Foto: gentileza.

También se ejecutarán más de 41 kilómetros de cañerías destinadas al refuerzo y la distribución del servicio, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del sistema frente al crecimiento urbano.

Cuándo comenzarán los trabajos y cuánto durarán

La apertura de sobres del 11 de agosto marcará el inicio del proceso de evaluación de las ofertas que presenten las empresas interesadas en ejecutar la obra. Una vez concluida la licitación y firmados los contratos correspondientes, la Provincia prevé un plazo de 24 meses para completar los trabajos.

El proyecto busca reforzar la infraestructura de agua potable de Roca con obras de gran escala que permitan garantizar el abastecimiento durante las próximas dos décadas y acompañar el desarrollo de la ciudad.