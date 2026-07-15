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Sociedad

En la previa de Argentina vs Inglaterra, el Gobierno prepara un operativo de seguridad en el Obelisco

El despliegue buscará obtener una mayor eficacia en la prevención de accidentes y disturbios por una posible aglomeración de gente en la ciudad.

Redacción

Por Redacción

El operativo constará de 800 efectivos en caso de una nueva junta de miles de hinchas (Foto: AP / LA NACION)

El operativo constará de 800 efectivos en caso de una nueva junta de miles de hinchas (Foto: AP / LA NACION)

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un operativo de seguridad y control de tránsito en las inmediaciones del obelisco, para la previa del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

El encuentro se da bajo un contexto histórico y futbolístico cargado de emociones, donde también se suma que ambas naciones se disputarán el último boleto a la final de la copa del Mundo Canadá-Estados Unidos-México 2026.

A pocas horas del inicio, el sistema de transporte público sufrirá alteraciones severas, debido a que varias líneas de colectivos de la zona anticiparon que iniciarán una reducción gradual de sus servicios y frecuencias a partir de las 14:00.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas evitar por completo la circulación por la zona céntrica y desviar sus recorridos desde la altura de la Avenida Callao.

El Gobierno prepara un operativo de seguridad en el Obelisco: cómo estará conformado

Los cortes de seguridad se concentrarán en Avenida Corrientes desde el Obelisco hacia el Bajo, mediante los tramos comprendidos entre Libertad y Cerrito, y entre Carlos Pellegrini y Suipacha. También se controlará el sector de la Diagonal Norte (Roque Sáenz Peña) entre las calles Cerrito y Libertad.

También se instaló un vallado rodeando la estructura del Obelisco, con el fin de evitar actos vandálicos. Todo el perímetro y el comportamiento de los concurrentes serán monitoreados de manera constante y en tiempo real a través de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU).

El despliegue de seguridad preventiva contempla la movilización de entre 700 y 800 efectivos de la Policía de la Ciudad, pertenecientes a distíntas áreas:

  • Orden Urbano
  • División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR)
  • Patrullas en moto del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM)
  • Brigadas de la Superintendencia de Investigaciones
  • Personal de las Comisarías Vecinales 1B y 1D.

Con información de NA


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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un operativo de seguridad y control de tránsito en las inmediaciones del obelisco, para la previa del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

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