En la previa de Argentina vs Inglaterra, el Gobierno prepara un operativo de seguridad en el Obelisco

El operativo constará de 800 efectivos en caso de una nueva junta de miles de hinchas (Foto: AP / LA NACION)

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un operativo de seguridad y control de tránsito en las inmediaciones del obelisco, para la previa del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

El encuentro se da bajo un contexto histórico y futbolístico cargado de emociones, donde también se suma que ambas naciones se disputarán el último boleto a la final de la copa del Mundo Canadá-Estados Unidos-México 2026.

A pocas horas del inicio, el sistema de transporte público sufrirá alteraciones severas, debido a que varias líneas de colectivos de la zona anticiparon que iniciarán una reducción gradual de sus servicios y frecuencias a partir de las 14:00.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas evitar por completo la circulación por la zona céntrica y desviar sus recorridos desde la altura de la Avenida Callao.

El Gobierno prepara un operativo de seguridad en el Obelisco: cómo estará conformado

Los cortes de seguridad se concentrarán en Avenida Corrientes desde el Obelisco hacia el Bajo, mediante los tramos comprendidos entre Libertad y Cerrito, y entre Carlos Pellegrini y Suipacha. También se controlará el sector de la Diagonal Norte (Roque Sáenz Peña) entre las calles Cerrito y Libertad.

También se instaló un vallado rodeando la estructura del Obelisco, con el fin de evitar actos vandálicos. Todo el perímetro y el comportamiento de los concurrentes serán monitoreados de manera constante y en tiempo real a través de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU).

El despliegue de seguridad preventiva contempla la movilización de entre 700 y 800 efectivos de la Policía de la Ciudad, pertenecientes a distíntas áreas:

Orden Urbano

División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR)

Patrullas en moto del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM)

Brigadas de la Superintendencia de Investigaciones

Personal de las Comisarías Vecinales 1B y 1D.

Con información de NA