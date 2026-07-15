Vacaciones de invierno en la Patagonia: los seis consejos para manejar por las rutas de cordillera y evitar accidentes

Las nevadas que pintaron de blanco a los principales centros turísticos de la Patagonia son el escenario soñado para miles de visitantes, pero también representan un desafío extremo a la hora de salir a la ruta. Con pronósticos que anticipan nuevas precipitaciones y frentes fríos en toda la cordillera, las autoridades provinciales encendieron las alarmas y reforzaron las exigencias de seguridad para evitar accidentes viales durante estas vacaciones de invierno.

Circular por los caminos de montaña con nieve o hielo requiere técnica, paciencia y, sobre todo, una preparación minuciosa antes de encender el motor.

El «kit de supervivencia» que debés llevar en el auto

Olvídate de salir a la ruta solo con el equipaje. Para transitar por los corredores de Neuquén y Río Negro en época de heladas, es vital preparar el habitáculo como si fueras a enfrentar una contingencia extrema.

Las autoridades recomiendan llevar siempre:

Tanque lleno: salir con el depósito de combustible al 100% es clave si surgen demoras imprevistas o cortes de ruta.

salir con el depósito de combustible al 100% es clave si surgen demoras imprevistas o cortes de ruta. Abrigo y provisiones: ropa térmica extra, mantas, agua mineral, termos con bebidas calientes y alimentos de alto valor calórico (como chocolates o frutos secos).

ropa térmica extra, mantas, agua mineral, termos con bebidas calientes y alimentos de alto valor calórico (como chocolates o frutos secos). Herramientas de rescate: una pala pequeña, linterna con pilas cargadas, cables puente para batería, soga y elementos de remolque.

El peligro invisible: cómo domar el «hielo negro»

Es el enemigo número uno de los conductores en el sur. El hielo negro es una fina capa congelada, translúcida y prácticamente invisible que se confunde con el asfalto mojado. Suele formarse en sectores de sombra constante, puentes, curvas cerradas y zonas boscosas donde los rayos del sol no logran llegar durante el día.

Para no perder el control si caes en esta «trampa»:

Desacelera antes: reduce la velocidad de manera paulatina antes de entrar a las zonas sombrías o puentes.

reduce la velocidad de manera paulatina antes de entrar a las zonas sombrías o puentes. Cero movimientos bruscos: no des volantazos ni claves los frenos si sientes que el auto patina.

no des volantazos ni claves los frenos si sientes que el auto patina. Usa el motor: utiliza el freno motor (rebaje de marchas) para disminuir la velocidad y mantener la tracción de las ruedas.

Cuándo y cómo colocar las cadenas (sin romper el auto)

La portación de cadenas es obligatoria en casi todos los pasos fronterizos y rutas de la cordillera en invierno. Sin embargo, su uso efectivo se activa cuando la acumulación de nieve sobre la calzada supera los 10 centímetros o cuando las fuerzas de seguridad apostadas en la ruta lo exijan.

¿Dónde van instaladas? se colocan siempre en las ruedas motrices . Si tu auto es de tracción delantera, van adelante; si es trasera, en el eje posterior. En vehículos 4×4, se priorizan las ruedas delanteras para asegurar la dirección.

se colocan siempre en las . Si tu auto es de tracción delantera, van adelante; si es trasera, en el eje posterior. En vehículos 4×4, se priorizan las ruedas delanteras para asegurar la dirección. Ajuste milimétrico: deben quedar perfectamente tensadas. Una cadena floja puede golpear el guardabarros, romper los sensores del ABS o desprenderse a mitad de camino, provocando un daño mecánico severo.

Las seis reglas de oro para manejar sobre nieve

Si te toca transitar en medio de un temporal, la suavidad al volante es tu mejor aliada. Los especialistas en seguridad vial recomiendan:

Chau control de crucero: desactívalo por completo; este sistema impide reaccionar de forma natural si el vehículo pierde adherencia. Triplica la distancia: la distancia de frenado sobre superficies congeladas o nevadas puede triplicarse respecto a las condiciones normales de asfalto seco. Marchas altas: en subidas, utiliza marchas más altas de lo habitual para evitar que las ruedas patinen por exceso de potencia. Luces encendidas: mantén las luces bajas siempre activas y usa los faros antiniebla si la visibilidad disminuye por bancos de nieve o bruma. Revisión previa: antes de arrancar, chequea que las escobillas de los limpiaparabrisas no estén pegadas por la escarcha y verifica los niveles de anticongelante. Estado de rutas: nunca inicies un tramo sin consultar el parte oficial de Vialidad Nacional actualizado al minuto.

¿Qué hacer si te quedas varado en medio del temporal?

Si el clima te impide avanzar y quedas varado en la ruta, la regla de oro es permanecer dentro del vehículo. Es el lugar más seguro y el que mejor conservará tu temperatura corporal.

Peligro silencioso: Si vas a encender la calefacción, verifica primero que el caño de escape no esté obstruido por la nieve . Si está tapado, el monóxido de carbono ingresará al habitáculo, lo que puede ser mortal. Mantén una ventanilla apenas abierta (un centímetro) para renovar el aire de manera continua.

Si vas a encender la calefacción, verifica primero que . Si está tapado, el monóxido de carbono ingresará al habitáculo, lo que puede ser mortal. Mantén una ventanilla apenas abierta (un centímetro) para renovar el aire de manera continua. Facilita el rescate: Si hay acumulación de nieve sobre el techo, quítala para que se vea la silueta del auto. Si es necesario llamar la atención de patrullas o rescatistas aéreos, coloca una prenda de color llamativo (un abrigo rojo, amarillo o naranja) sobre la antena o colgada de una ventana.

Desvío en la Ruta Provincial 6 de Río Negro

Vialidad Rionegrina informó que hay un desvío temporario en la Ruta Provincial 6, a unos 40 kilómetros de la intersección con la Ruta Nacional 22. El desvío es de aproximadamente 950 metros y con doble sentido de circulación.

En ese tramo rige una velocidad máxima de 20 km/h. Según informó el organismo, la medida forma parte de los trabajos de repavimentación de las rutas provinciales 6 y 8.

Vialidad solicitó extremar precauciones y respetar la cartelería instalada en la zona, además de seguir las indicaciones de los banderilleros y cumplir con las velocidades permitidas. No se indicó hasta cuándo estará vigente el desvío.