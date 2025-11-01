Reabre el paraíso de termas escondido entre San Martín de los Andes y Chile, pero con nuevas reglas

Habilitaron el área Queñi, el paraíso entre San Martín de los Andes y Chile, para la temporada de verano.

El Parque Nacional Lanín informó este sábado, 1 de noviembre, la habilitación oficial del área Queñi, el rincón escondido de aguas termales que se ubica a unos 60 kilómetros de San Martín de los Andes y muy cerca de la frontera con Chile. El sector ya está listo iniciar la temporada de verano, pero con nuevas reglas y restricciones: cuáles son.

El área de acampe en Queñi fue marcado y delimitado para asegurar una mejor experiencia a los turistas. El lugar cuenta con 28 parcelas disponibles, cada una equipada con fogón y mesa, pensadas para un máximo de seis personas.

Para esta temporada, las autoridades del Parque Nacional Lanín dispusieron una serie de pautas de uso más estrictas con el fin de proteger el entorno y mejorar la estadía.

Las nuevas reglas prohíben estrictamente el acceso de mascotas y drones a la zona. Además, solo se permite realizar fuego en los lugares habilitados, siendo obligatorio el uso de las parcelas señalizadas para acampar.

Nuevas restricciones en el rincón de termas escondido entre San Martín de los Andes y Chile

Entre las disposiciones más importantes, se enfatizó la prohibición total de acampar en la línea de ribera y la costa del lago.

Además, según comunicaron desde el Parque Nacional Lanín, queda prohibido el acceso con vehículos o cualquier tipo de rodado similar a los sectores de acampe. Esto implica que el tránsito desde las parcelas hasta la senda que conduce a las termas es exclusivamente peatonal.

Queñi se encuentra a 60 kilómetros de San Martín de los Andes y muy cerca de Chile. Foto: Gentileza.

Se recuerda a los visitantes la obligación de llevarse todos los residuos generados y de registrarse previamente en la Seccional de Guardaparque.

Finalmente, el Parque Nacional Lanín solicitó a todos los visitantes transitar con extrema precaución por la Ruta 48 y los caminos aledaños. Debido al intenso tránsito previo, los caminos podrían encontrarse deteriorados o con presencia de pozos, por lo que se pide manejar con la máxima atención.

Gentileza Parque Nacional Lanín.

La lista completa de restricciones y normas de uso

A partir de la habilitación del 1 de noviembre, el Parque Nacional Lanín implementa las siguientes pautas de uso obligatorio para la conservación del área y la seguridad de los visitantes: