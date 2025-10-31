A punto para el verano 2025: habilitan un paso estratégico en Neuquén y Chile a la espera del asfalto

Autoridades de Neuquén y Chile celebraron la apertura anticipada del Paso Internacional Pichachén con un acto binacional en la comuna chilena de Antuco este viernes 31 de octubre. Así, ya está casi todo listo para la temporada de verano 2025 y el próximo feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Falta el pavimento, pero el gobierno neuquino promete que llegará pronto. «El gobernador (Rolando Figueroa) ha anunciado el proyecto ejecutivo para llevar el asfalto desde Andacollo hacia Los Guañacos y desde Los Guañacos, hasta Pichachén«, señaló el delegado de la Región Alto Neuquén, Gustavo Coatz.

La decisión de habilitar el paso mucho antes de lo esperado, ya que suele estar abierto solo en temporada estival, se tomó tras sucesivas reuniones de coordinación con el objetivo de ampliar la temporada útil de este corredor clave en la Cordillera. El evento contó con la presencia de representantes de diversas áreas gubernamentales y organismos de seguridad de ambos países.

El director nacional de Fronteras e Hidrovías del Ministerio de Seguridad Nacional, Gustavo Ferragut, enfatizó la visión estratégica de la conectividad. Ferragut señaló que, si bien es un punto fronterizo, el paso es ante todo «un punto de vinculación de culturas y de desarrollo entre la región del Bio Bío y la Patagonia, para que se vinculen cada vez más en el turismo, la cultura y la producción”.

Neuquén y Chile con el foco en obras de conectividad e inversión

Las autoridades chilenas ratificaron el compromiso con la mejora de la infraestructura. La alcaldesa de Antuco, Sandra Bobadilla Cisterna, explicó que la obra del nuevo complejo fronterizo será complementada con importantes inversiones en conectividad, incluyendo la mejora de los caminos de acceso.

El gobierno chileno adquirió maquinaria de forma exclusiva para asegurar el mantenimiento continuo de la traza que lleva al paso.

La intendenta de El Cholar, Silvia Canales, aprovechó la ocasión para recordar la labor de dos pioneros de la zona, don Eduardo Carrasco y don Claudio Soler, a quienes reconoció como los primeros intendentes que lograron la apertura original del paso. Este acto de reconocimiento subraya la importancia histórica y comunitaria del corredor.

«Nos unen muchas cosas, entre ellas la danza, la cultura, la religiosidad de ambos pueblos y como bien han expresado la cordillera lejos de separarnos nos une», resaltó Canale y enfatizó: «Nuestro propósito es sostener este vínculo que lleva más de 200 años de historia, que es que nuestros pueblos, nuestros vecinos de Antuco y de El Cholar».

Un 40% de avance en las obras del lado chileno

Por su parte, Eduardo Pacheco, delegado Presidencial Regional del Bio Bío, agradeció el trabajo mancomunado con la provincia del Neuquén y celebró la jornada como un hito de integración. Pacheco fue enfático al señalar que esta no es una «integración simbólica o formal, sino una que se construye con hechos, con infraestructura, con inversión y con voluntad».

El delegado provincial del Bio Bío, Javier Fuchalocher Baeza, brindó detalles sobre el avance de las obras chilenas. Destacó que el proyecto del complejo fronterizo ya cuenta con un 40% de avance y una inversión superior a los 3.000 millones de pesos chilenos.

Fuchalocher Baeza concluyó destacando que la apertura es fundamental para «unir historias, familias, economías y esperanzas» entre ambas regiones.

Horarios habilitados en el paso Pichachen entre Neuquén y Chile

El paso operará con un horario de 8 a 18 para el ingreso a Chile, y de 8 a 19 para el ingreso a Argentina, manteniéndose las condiciones habituales de control fronterizo.