El salto mágico que une Chile con San Martín de los Andes: cómo llegar a la Cascada Chachín

La Cascada Chachín es un espectáculo vivo del Parque Nacional Lanín: una caída de agua de unos 30 metros que emerge desde el corazón de la selva valdiviana. Ese bosque lluvioso, que tiene su mayor esplendor en Chile pero también en territorio neuquino, crea un entorno húmedo, verde y sonoro, donde la naturaleza avanza sin pedir permiso.

La senda que conduce al salto está habilitada, según informaron del Parque Nacional Lanín. Desde el organismo recuerdan que es imprescindible respetar las recomendaciones, permanecer solo en zonas autorizadas y seguir la señalización oficial.

Chachín se ubica sobre el Lago Nonthué, conectado al Lago Lácar. De sus aguas nace el río Hua Hum, el mismo que se abre paso hacia el Océano Pacífico. Es un destino natural que une cultural y geográficamente a ambos países.

Cómo llegar en auto desde San Martín de los Andes

Son 60 kilómetros desde la ciudad.

Ruta recomendada:

Tomar Ruta 234 hacia Junín de los Andes

Empalmar con Ruta Provincial 48 a la izquierda

A 10 km: Cerro Colorado

A 20 km: puesto de guardaparques

En el trayecto, queda también el desvío a Yuco, una península soñada con playas de arena blanca y agua transparente: imperdible para combinar playa y cascada. Si se continúa por la 48, se atraviesa el paso internacional Hua Hum, abierto todo el año.

Unos metros antes del camino al lago Queñi, un cartel marca la entrada a Cascada Chachín. Allí hay estacionamiento y servicios básicos. Desde ese punto, la aventura continúa a pie.

El trekking

Dificultad: media

Desnivel: ascenso suave

Duración: 30 minutos aprox.

Sendero interpretativo con cartelería botánica

Al final, el mirador regala una postal perfecta del salto y el entorno selvático.

Cómo llegar en catamarán (excursión a Hua Hum)

Otra opción es navegar el Lácar desde el muelle céntrico de San Martín de los Andes. La excursión llega hasta el Puerto Chachín, donde comienza una caminata de 20 minutos hasta el mirador.

Horarios y tarifas

Salidas: todos los días – 12 h / Regreso 19 h

Incluye guía

Tarifa: $130.000 por persona

Sujeto a clima y mínimo de pasajeros

Info y reservas: lagolacarynonthue.com

Tip viajero: llevar calzado cómodo, agua y abrigo liviano. El microclima del bosque puede sorprender incluso en días de calor.

La Cascada Chachín invita a conectar con esa Patagonia húmeda y exuberante que suele asociarse más con Chile. Pero está acá, a un paso de San Martín de los Andes, lista para descubrirse en cualquier época del año.