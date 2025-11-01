Noviembre inicia con tormentas, granizo y viento: ocho provincias bajo alerta, dos de ellas en la Patagonia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un combo de alertas que afectarán durante toda la jornada de este sábado a varias provincias de la Argentina, dos de ellas en la Patagonia. El temporal fusionará lluvias intensas, tormentas y vientos fuertes.

El organismo nacional informó que por el temporal de tormentas se prevén lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. «Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ocasional granizo», señaló.

Respecto al viento se informó que «el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h». Este temporal afectará principalmente a las provincias de la Patagonia.

Las provincias bajo alerta

El SMN compartió el mapa con el detalle de las provincias afectadas y así se pudo determinar que será una jornada complicada para: