Noviembre inicia con tormentas, granizo y viento: ocho provincias bajo alerta, dos de ellas en la Patagonia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó varias alertas amarillas para este 1 de noviembre para gran parte de la Argentina. Mirá el detalle de las zonas afectadas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un combo de alertas que afectarán durante toda la jornada de este sábado a varias provincias de la Argentina, dos de ellas en la Patagonia. El temporal fusionará lluvias intensas, tormentas y vientos fuertes.
El organismo nacional informó que por el temporal de tormentas se prevén lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. «Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ocasional granizo», señaló.
Respecto al viento se informó que «el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h». Este temporal afectará principalmente a las provincias de la Patagonia.
Las provincias bajo alerta
El SMN compartió el mapa con el detalle de las provincias afectadas y así se pudo determinar que será una jornada complicada para:
- Tierra del Fuego
- Santa Cruz
- San Juan
- La Rioja
- Córdoba: en este área se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera puntual especialmente en zonas serranas.
- San Luis
- Misiones: se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
- Formosa
Comentarios