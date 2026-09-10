Cierran el paso Mamuil Malal por obras en la Ruta 60 de Neuquén: a qué hora cortan el tránsito este jueves 10 de septiembre
Este jueves se realizará la segunda jornada de interrupción del tránsito. La medida responde a las obras de pavimentación en curso sobre la Ruta Provincial, donde los cortes durarán hasta cuatro horas por jornada. Conocé el cronograma completo.
Vialidad Provincial anunció un cronograma de cortes sobre la Ruta 60 de Neuquén. Las interrupciones se extenderán por al menos cuatro horas y afectarán la circulación desde y hacia Chile a través del paso Mamuil Malal.
El primer corte comenzó el lunes 7 y el segundo se concretará este jueves, 10 de septiembre.
Días y horarios de los cortes programados en la Ruta 60
El organismo informó que el tránsito se restringirá temporalmente entre la portada del Parque Nacional Lanín y el límite internacional con Chile. La medida responde a los trabajos de pavimentación en marcha sobre la Ruta 60.
La Dirección Provincial de Vialidad explicó que los cortes se aplicarán durante los días 7, 10, 14 y 17 de septiembre. Tras esto agregó que sólo se podrá transitar por la traza en el horario de 8 a 12, desde el mediodía quedará cerrada.
«La interrupción de la circulación responde a estrictas razones de seguridad vial, ya que en las fechas y horarios mencionados se llevarán a cabo labores de apeo de árboles sobre el margen de la calzada. Estas tareas resultan indispensables para despejar la zona de traza y avanzar de forma segura con la obra de pavimentación», resaltó la entidad.
En este sentido, se solita a los conductores y viajeros que tengan planificado cruzar a Chile o transitar hacia el Parque Nacional Lanín organizar sus horarios de viaje con antelación para evitar demoras e inconvenientes en los puntos de control.
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