Reclama que su hijo con autismo quedó afuera de los colegios en Neuquén

Padres desesperados buscan que su hijo con espectro autista sea incorporado en alguna Epet de Neuquén. Aseguran que el año pasado asistió a la Epet 3 sin problemas pero, tras repetir, se quedó sin lugar en la institución.

La familia es de barrio Cuenca XV y en medios provinciales contó la situación que atraviesan por no lograr que su hijo se incorpore en algún colegio. En comunicación con Canal 7 Neuquén, la madre contó que su hijo fue diagnosticado con rasgos de espectro autista al egresar de séptimo grado pero pese a esto, ellos buscaron que continúe con sus estudios con normalidad.

La madre aseguró que decidieron inscribirlo en una Epet a la cual su hijo quería asistir desde siempre y donde le habían confirmado un lugar antes de que sea diagnosticado, pero al entregar los papeles donde se declaraba que tenía autismo, repentinamente le comunicaron que su hijo no iba a poder formar parte del colegio. Este fue uno de los primeros problemas que tuvo, contó la madre y agregó que acudió a varias autoridades para que les den una explicación, sin embargo una de las respuestas que recibió fue: «para qué lo quería mandar a esa Epet si lo podía mandar a cualquier otra y me dijeron que ahí, él no iba a lograr recibirse».

Tras este primer problema, los padres decidieron acudir a otros colegios y finalmente, en la Epet 3 le dieron un lugar donde el joven pudo asistir a su primer año secundario. Sin embargo, otro problema surgió este año porque tras repetir de año, cuando quisieron reinscribirlo se encontraron con que no lo podían aceptar. «Nos dijeron que cerraron un primero y no había más lugar», declaró la madre.

Desde ese momento comenzó la incasable búsqueda de estos padres para lograr encontrar un lugar en otra Epet y que, hasta el momento, no han logrado por lo que su hijo lleva varios meses sin recibir educación. «No encontramos lugar porque no hay inclusión» sostuvo la madre y agregó, «los médicos de él nos preguntan por qué no está escolarizado, ellos no tienen una base para trabajar con él porque no está en la escuela».

Ante la difícil búsqueda de lugar en un establecimiento educativo, ambos padres tomaron la decisión de hacer publico su reclamo para ver si, de esta forma, logran encontrar una solución o recibir respuesta desde el Consejo Provincial de Educación. Aseguran que hasta el momento no se han comunicado con ellos, pero esperan que en los próximos días su hijo pueda ser escolarizado como corresponde.