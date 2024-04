Reclaman boleto estudiantil en Valle Medio: «Las familias están gastando más de 145 mil pesos por mes»

La comunidad educativa de Valle Medio comenzó a visibilizar su reclamo por el boleto estudiantil en la región. Las familias se ven afectadas por los altos costos de los pasajes y aseguran que les resulta imposible solventar por lo cual muchos estudiantes tuvieron que cambiar su educación. Apuntan hacia el gobierno provincial y exigen una pronta solución a su pedido.

Familias del Valle Medio se encuentran notablemente afectados por la no habilitación del boleto estudiantil, una cobertura que está prevista en la Ley provincial 3381 pero a la cual ciertas regiones no están pudiendo acceder desde que comenzó el ciclo lectivo 2024. Si bien el boleto estudiantil en Río Negro no es gratuito, este asegura a sus usuarios un beneficio del 50% de descuento para que los altos costos de las tarifas no atenten enormemente los bolsillos de aquellas familias que tiene más de un hijo recibiendo educación.

Pero son las familias del Valle Medio quienes se alzaron en voz esta semana y esto es así porque la oferta educativa en la región es reducida, lo que ha llevado a que más de 70 familias tengan que trasladarse de una localidad a otra para poder asistir a una escuela.

Romina Pojer referente de la red nacional de familia, Padres Organizados de Río Negro, explicó a Diario RÍO NEGRO que desde Chimpay a Pomona, solo cuentan con tres colegios técnicos ubicados en Choele Choel, Luis Beltrán y Lamarque; y el único servicio interurbano que los puede trasladar pertenece a la empresa Koko. «Al no tener la cobertura del 50 como indica la ley, las familias están obteniendo un gasto aproximado de 147 mil pesos mensuales para que sus hijos puedan estudiar», señaló y agregó que por esta razón comenzaron a querer visibilizar la problemática que los aqueja.

Pojer hizo hincapié en que las familias no están solicitando un subsidio, sino que están pidiendo que el gobierno cumpla con la Ley: «Existe una Ley y pedimos que se cumpla para todos los estudiantes rionegrinos». A su vez explicó que ya se han comunicado con la empresa para ver qué sucedía y allí les dijeron que era «por una falta de convenio con Provincia», sin embargo al consultar al gobierno les indicaron que no podían negociar convenio con la empresa, «se tiran la pelota entre ellos y los únicos afectados son los estudiantes».

«Tenemos una realidad lamentable porque hay estudiantes que han tenido que abandonar la escuela técnica porque la familia no puede costear gastos», criticó Romina y argumentó que hoy en día las familias buscan escuelas técnicas como centro de estudios porque estos los habilita a egresarse con una profesión: «Es muy importante la educación de estos chicos y no queremos que sigan siendo rehenes».

Reclaman boleto estudiantil: exigen respuestas del gobernador

Romina señaló que la situación con el descuento en los boletos para estudiantes está golpeando solo a localidades del Alto Valle y Valle Medio ya que en la región de Bariloche y Cipolletti este ya se está aplicando. Argumenta que la razón es porque para las rutas del Valle solo funciona una empresa de transporte interurbano.

«El traslado y la movilidad que necesitamos no es el mismo que la demás regiones, necesitamos que lo entiendan», apuntó.

En este sentido Pojer comunicó que ya se hizo entrega de una nota dirigida al gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, exigiendo que «tomen las riendas del asunto» para que les de una pronta solución. Además a su reclamo, señaló que están pidiendo una devolución de dinero a las familias por todo lo gastado en estos meses, «esta cobertura del 50% la tendrían que haber tenido desde febrero».