Cipolletti recibió una sola oferta por la obra de la bicisenda en la calle Salto

La calle Salto es una arteria medular que comunica la ruta Nacional 22 y la 65 con la Isla Jordán. Foto: Juan Thomes.

El Municipio de Cipolletti abrió este viernes la licitación para la repavimentación de la ciclovía de calle Julio Dante Salto y trabajos de bacheo en las calles Illia, Mengelle, Arenales y España. En el marco de una obra que busca mejorar la infraestructura vial y sumar opciones de movilidad sustentable en sectores estratégicos de la ciudad.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO el Secretario de Obras Públicas, Gustavo Zovich, informó que en el acto se presentó una única oferta, de la empresa Quidel, por $2.235 millones, por encima del presupuesto oficial de $1.930 millones, por lo que la propuesta será analizada durante los próximos días antes de definir su posible adjudicación.

La obra tiene un plazo de ejecución de 150 días corridos – aproximadamente cinco meses-. El pliego de la licitación, tuvo un valor de $580.000 y contemplaba además un anticipo financiero para la empresa adjudicataria.

Una única oferta y por encima del presupuesto oficial

El funcionario municipal, además explicó que durante la apertura de sobre solo se presentó una de las empresas que había adquirido el pliego. «Habían comprado dos pliegos, uno de Ribero Sociedad Anónima de Neuquén y otro de Quidel. Se presentó solamente Quidel«, indicó.

Sobre la propuesta económica, precisó que «pasó un presupuesto de 2.235 millones de pesos«, lo que representa un 14% por encima del presupuesto oficial establecido por el municipio.

En este sentido, señaló que ahora comenzará el análisis técnico y administrativo de la oferta para definir si se avanza con la adjudicación. «Lo que haremos ahora es verificar que la documentación esté bien y veremos si se adjudica por esa cifra o no«, explicó.

Además, aclaró que la diferencia de precio se encuentra dentro del margen permitido por la normativa, aunque igualmente será evaluada. «Si bien está dentro del 20% que es posible adjudicar, nos tomaremos un tiempito para ver si es así», sostuvo.

El funcionario adelantó que la decisión podría conocerse durante la próxima semana, una vez revisada la documentación presentada por la empresa. «Durante el curso de la semana deberíamos saberlo para iniciar todo el trámite administrativo», indicó.

En caso de adjudicarse la obra, el inicio de los trabajos nos ería inmediato, ya que restan completar diferentes pasos administrativos. «Cuando vos adjudicas una obra, te puede llevar 30 días de manera muy rápida que administrativamente se haga todo el papeleo«, explicó.

En ese proceso se deben presentar contratos, pólizas y la documentación correspondiente, que luego es revisada por el área de Hacienda. «Si está todo en orden, en 30 o 40 días se puede dar inicio a la obra, concluyó.