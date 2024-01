Reclamo de residentes médicos en Roca: «El aguinaldo sale en la foto y la nota, pero en nuestro sueldo no está»

Los residentes médicos de hospitales en Río Negro mantienen un paro de actividades en reclamo de salarios, aguinaldos y mejoras en la modalidad de contratación. En Bariloche la protesta fue la más convocada, pero en Roca también hubo un grupo que comenzó con la retención de servicios y una manifestación en el ingreso al Lopez Lima.

Una residente médica del hospital de Roca confirmó a Diario RÍO NEGRO que desde ayer se sumaron al reclamo que inició en Bariloche con el objetivo de visibilizar la problemática que los aqueja. Según informó la medida consiste en una retención de servicio por lo cual cumplen el horario de 8 a 16 en el hospital garantizando la atención de guardia y urgencias, pero sin asistencia general.

«El residente es un médico ya recibido y que eligió la opción de especializarse, hace múltiples funciones en el área de salud. Además de trabajar entre 44 horas a 20 horas semanales, hacemos guardias que no son paga y tenemos un sueldo mínimo», indicó la residente. Agregó que su intención es «hacer ruido» para que muestren su situación ante la falta del pago de aguinaldo y el inexistente aumento del 8% en sus sueldos.

«Hace unos días salió una nota diciendo que el aguinaldo o bono iba a ser pagado, pero no fue así», manifestó. A su vez detalló que en el López Lima hay en total 10 residentes que llevan adelante el reclamo y que ocupan distintas áreas en el hospital.

Además agregó que otros de los reclamos consiste en que no tienen aportes jubilatorios por los años trabajados y para ellos es necesario tenerlo. «Pero lo puntual es esto que el aguinaldo no está, sale la foto y la nota pero en nuestro sueldo no está», indicó.

También indicó que muchos residentes no se ven incentivados por la situación debido a que su sueldo está muy por lo bajo de la inflación por este motivo muchos eligen ir a otros sectores lo que desencadena en que el hospital cuente con poco personal.