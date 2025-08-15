Reclamos en San Martín de los Andes por el cerro Chapelco: Club Lacar denuncia irregularidades

La Asociación Deportiva y Cultural Lacar formalizó una impugnación administrativa contra la concesión del Cerro Chapelco, que fue firmada en junio. “La historia del deporte en Chapelco no puede quedar subordinada a intereses privados que desconocen el legado comunitario”, advirtió la institución de San Martín de los Andes.

Un reclamo que pone bajo la lupa el contrato de concesión del Cerro Chapelco

El club denuncia que el contrato no fue publicado en su totalidad en el Boletín Oficial, incumpliendo la Ley Provincial de Procedimiento Administrativo Nº 1284.

Según argumenta, esto infringe el principio de publicidad de los actos administrativos y limita el derecho de defensa de las instituciones afectadas. También cuestiona las cláusulas que restringen el acceso a pases para menores y clubes deportivos, imponiendo sanciones desproporcionadas.

Además, el Club señala que las disposiciones cuestionadas contradicen el espíritu del pliego licitatorio y violan la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240. La presentación, respaldada con argumentos legales y antecedentes, busca frenar lo que consideran una afectación directa al desarrollo deportivo de la región.

Cerro Chapelco en San Martín de los Andes. Foto: gentileza

El Club Lácar reclama que, pese a sus más de 80 años de actividad en el cerro, fue excluido del proceso de consulta comunitaria previo a la adjudicación. Durante décadas, señalan que organizó competencias oficiales, formó deportistas locales y colaboró con empresas concesionarias, incluso cediendo instalaciones como el Refugio Graef en situaciones de emergencia.

La institución advierte similitudes con conflictos ocurridos en otros centros de esquí operados por el mismo grupo económico, como La Hoya (Esquel) y Cerro Catedral (Bariloche). Allí, denuncian que hubo restricciones arbitrarias, falta de tarifas promocionales y escasa participación comunitaria.

Exigen suspensión inmediata y garantías para la actividad deportiva

En su petitorio, el club solicita suspender la concesión hasta resolver el recurso, convocar a una mesa de diálogo con el Ministerio, la concesionaria y los clubes federados, y garantizar actividades deportivas todo el año. También pide que se reconozca el libre acceso a la montaña como un derecho fundamental, por encima de cualquier interés comercial.

En paralelo, reclama investigar posibles prácticas monopólicas del concesionario, especialmente en la fijación de precios de pases y servicios. Solicita además que la Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA) fiscalice el cumplimiento de los derechos de los clubes federados.