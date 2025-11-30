Recompensa millonaria: Parques Nacionales busca a Acaí, la yaguareté desaparecida en Chaco

La Administración de Parques Nacionales (APN) anunció una recompensa de 250 millones de pesos a quienes aporten información precisa sobre la desaparición de Acaí, una hembra de yaguareté. El ejemplar, recientemente liberado en el Parque Nacional El Impenetrable, provincia de Chaco, se extravió a pocas semanas de su reintroducción en el hábitat natural. El suceso ha encendido las alarmas de los equipos de conservación y derivó en una investigación judicial para esclarecer el hecho.

Acaí, de dos años y ocho meses, forma parte de un programa de reintroducción de la especie coordinado por la Fundación Rewilding Argentina, la APN y el gobierno de Chaco. Su monitoreo permanente mediante un collar satelital permitía seguir sus movimientos casi en tiempo real. La última señal del dispositivo se registró el 25 de octubre, lo que activó un intenso operativo de búsqueda que no ha logrado dar con el animal ni con el collar.

La búsqueda de la yaguareté moviliza a equipos especializados y a la Justicia Federal, que articula acciones con las autoridades provinciales y la Fundación Rewilding Argentina. El operativo incluye buzos de Bomberos, patrullajes terrestres, análisis de geolocalización, inteligencia de campo y la revisión de imágenes satelitales. Sin embargo, pese a los extensos rastrillajes y el uso de tecnología, ni el cuerpo del animal ni su collar fueron hallados.

El costo ambiental y la investigación judicial para encontrar a Acaí

El fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, detalló que el daño ambiental ocasionado por la desaparición de Acaí se estimó en 2.700 millones de pesos. La yaguareté es considerada Monumento Natural Nacional y Provincial, lo que subraya la prioridad de su conservación frente a amenazas como la caza furtiva y la pérdida de hábitat. El funcionario señaló la contundencia de la ley en estos casos, indicando que se aplicarán sanciones severas si se determina un responsable.

La investigación judicial avanza con diversas diligencias, incluyendo allanamientos y la incautación de teléfonos celulares en la zona, que serán analizados por la División Cibercrimen. Amad remarcó que se estudian todas las pistas para reconstruir lo ocurrido, sin descartar la consideración de encuentros del animal con especies domésticas. La colaboración de las comunidades locales es fundamental para recolectar datos relevantes, según la Administración de Parques Nacionales.

Aunque circularon versiones sobre la posible implicación de una banda de cazadores furtivos, el fiscal Amad instó a la prudencia. Declaró que, hasta el momento, no hay elementos ciertos que confirmen que Acaí esté muerta ni que una banda de cazadores haya actuado. Pese a la dificultad de las operaciones en áreas de acceso complejo y baja densidad poblacional, la investigación se activó inmediatamente tras la denuncia y continúa desplegando todos los recursos disponibles.