La alerta naranja por tormentas en Neuquén y Río Negro se pasó para este domingo: los peores horarios

La alerta naranja por tormentas en Neuquén y Río Negro se trasladó para este domingo 30 de noviembre. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por fuertes inclemencias climáticas en el Alto Valle y casi todo el territorio rionegrino. Cuáles son los peores horarios.

Según precisó el organismo nacional, para mañana se aguardan tormentas acompañadas por «abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas de hasta 80 km/h». Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 45 milímetros.

Mapa de alertas del SMN para este domingo 30.

Los peores horarios de la tormenta en Neuquén y Río Negro este domingo

En Neuquén, el SMN precisó que las zonas que estarán bajo «alerta amarilla» durante la madrugada, y que luego se elevará a «naranja» durante la mañana, son:

Confluencia.

Este de Añelo.

Este de Pehuenches.

Picún Leufú.

Del lado rionegrino se aproxima el mismo panorama en:

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo.

Por último, las localidades de Río Negro que estarán bajo alerta amarilla por la madrugada y la tarde, y naranja durante la mañana, son:

General Roca.

Este de El Cuy.

Los peores horarios de la alerta amarilla por tormentas en Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional también emitió alerta amarilla por tormentas en todo el sector que consiste en el centro de la provincia hacia la costa atlántica.

«El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm que pueden ser superados localmente», detallaron.

Desde el organismo indicaron que en Conesa, meseta de Adolfo Alsina y San Antonio, y en Valcheta, la alerta rige para las 24 horas del domingo. Mientras tanto, en la costa de Adolfo Alsina solo implica el horario nocturno.