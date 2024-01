Reemplazar a los humanos por la IA no será tan fácil (ni rentable) en algunos trabajos

Bill Gates (creador de Microsoft) adelantó a principios del año pasado que, a medida que la inteligencia artificial avance, ciertos trabajos serán reemplazados. “Cambiará la manera en que las personas trabajen, aprendan, viajen, obtengan asistencia médica y se comuniquen con el otro”, afirmó.

Y no estaba tan errado. Ya vemos que en muchas áreas de nuestra vida cotidiana la IA ha metido sus narices. Quizás no es un reemplazo absoluto, pero sí en un formato de cooperación constante. En algunas personas esto despierta un poco de temor porque no se sabe cuál es el límite de esta tecnología.

En esta línea, cinco investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), realizaron un estudio titulado Beyond AI Exposure (en español, «Más allá de la exposición de la IA») que se centró en investigar la viabilidad práctica de reemplazar el trabajo humano por la visión por ordenador (un reconocido sistema de inteligencia artificial) en profesiones como maestros, panaderos o vendedores de inmobiliarios en Estados Unidos.

De acuerdo con Euronews, en líneas generales la visión por ordenador de IA permite a las máquinas extraer información a partir de entradas visuales y digitales. En una panadería hipotética, utilizada como ejemplo en el estudio, la visión por ordenador se utilizaba para inspeccionar ingredientes con fines de control de calidad. Pero esa tarea sólo representa el 6 % de su trabajo y costaría más instalar y hacer funcionar una tecnología de IA que a un humano realizarla.

Entonces, la primera conclusión de la investigación es que aún es muy costoso en materia económica automatizar ciertas tareas. “La idea de que los trabajadores humanos son más atractivos económicamente para las empresas (sobre todo para las que carecen de escala) resultó muy extendida”, dice el informe.

Los autores explicaron que solo el 23 % de los salarios de los trabajadores podrían ser reemplazados de manera rentable por sistemas automatizados de inteligencia artificial, ya que estos al comienzo tienen un elevado costo. Incluso con una reducción anual de los costos de un 50 % habrá que esperar hasta 2026 para que la mitad de las tareas realizadas por la IA tengan una ventaja económica para la máquina.

Aún así, para 2042 aún existirán tareas que estén expuestas a la visión por ordenador de la inteligencia artificial, pero en las que la mano de obra humana tiene ventaja. La rentabilidad económica, entonces, tardaría años en llegar. Así, los investigadores confirman que el miedo o la ansiedad de ser desplazados en el corto plazo es solo un sentimiento que surge debido al gran cambio tecnológico.

Según un artículo de Forbes que analizó el estudio, estas afirmaciones también podrían aplicarse a la inteligencia artificial generativa o a la automatización de tareas relacionadas con el lenguaje, ya que el proceso y los costos para implementar una inteligencia artificial en las empresas son similares.

Estos números pueden suscitar cierta tranquilidad, pero también hay que pensar la razón de ellos. De acuerdo con artículo de Quartz, la inteligencia artificial utiliza un razonamiento estadístico y simbólico mientras que los humanos tenemos procesos conscientes y subconscientes cruciales para el pensamiento crítico, las emociones, la intuición. Rasgos que en muchas profesiones, como la enseñanza, son irremplazables.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.