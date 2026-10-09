Regina se prepara para el Beer Fest 2026: fechas, música en vivo y todo lo que se sabe de la fiesta de la cerveza

Villa Regina ultima los detalles para llevar a cabo la Regina Beer Fest 2026, un nuevo evento que promete convocar a vecinos y turistas de todo el Alto Valle. El festival popular se realizará la próxima semana de octubre y contará con un sinfín de actividades para aprovechar.

Fechas y actividades confirmadas del Regina Beer Fest 2026

El Municipio confirmó que el evento se realizará los próximos viernes 16 y sábado 17 de octubre. El epicentro de las actividades será la calle Los Nogales.

Durante los dos días, la ciudad ofrecerá una propuesta diseñada para el disfrute y el encuentro de toda la familia. Desde la organización remarcaron que el atractivo principal será una variada oferta de cerveza artesanal que se complementará con un amplio sector de gastronomía y un paseo con stands de artesanos.

Además, para acompañar las degustaciones y el clima, el festival contará con una destacada grilla de música en vivo.

La noche del viernes, el cronograma se organizó de la siguiente manera:

21:00 Gema

21:45 Última Alterativa

22:30 3 de Rock

23:15 Innuendo

00:00 El Sabio Alquimista

En tanto, el sábado 17 de octubre, la grilla será la siguiente: