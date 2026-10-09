Regina se prepara para el Beer Fest 2026: fechas, música en vivo y todo lo que se sabe de la fiesta de la cerveza
La Municipalidad de Villa Regina detalló el cronograma oficial de actividades para este mes de octubre. El evento contará con patio cervecero, feria de artesanos y una variada grilla de espectáculos.
Villa Regina ultima los detalles para llevar a cabo la Regina Beer Fest 2026, un nuevo evento que promete convocar a vecinos y turistas de todo el Alto Valle. El festival popular se realizará la próxima semana de octubre y contará con un sinfín de actividades para aprovechar.
Fechas y actividades confirmadas del Regina Beer Fest 2026
El Municipio confirmó que el evento se realizará los próximos viernes 16 y sábado 17 de octubre. El epicentro de las actividades será la calle Los Nogales.
Durante los dos días, la ciudad ofrecerá una propuesta diseñada para el disfrute y el encuentro de toda la familia. Desde la organización remarcaron que el atractivo principal será una variada oferta de cerveza artesanal que se complementará con un amplio sector de gastronomía y un paseo con stands de artesanos.
Además, para acompañar las degustaciones y el clima, el festival contará con una destacada grilla de música en vivo.
La noche del viernes, el cronograma se organizó de la siguiente manera:
- 21:00 Gema
- 21:45 Última Alterativa
- 22:30 3 de Rock
- 23:15 Innuendo
- 00:00 El Sabio Alquimista
En tanto, el sábado 17 de octubre, la grilla será la siguiente:
- 21.30 A pura cumbia
- 22:15 Rober JR
- 23:00 Parranderos
- 00:30 DJ Deep Society
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