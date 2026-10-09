Vino a la Montaña 2026: San Martín de los Andes recibe a la feria de vinos de la Patagonia

Los salones del Loi Suites Chapelco Hotel, ubicado en el Chapelco Golf & Resort de San Martín de los Andes, es sede de una nueva edición de “Vino a la Montaña”, la feria de Bodegas de la Patagonia, que se realizará este 10 y 11 de octubre de 18 a 23, abierta a turistas y residentes, en lo que es un nuevo fin de semana largo en el país.

Se espera la presencia de unas 15 bodegas de Neuquén, Río Negro y Chubut, que presentarán en sus stands algunas de sus mejores elaboraciones, con distintas cepas, uvas cosechadas en tierras patagónicas. Serán protagonistas bodegas como Videla Dorna, Damajuanita, Tierra del Viento, Familia Dellanzo, Patritti, Terra Indómita, Cutral Co, Familia Schroeder, Mabellini Wines, Familia Aicardi, Finca del Limay, Chimehuín y Viñas de Huancache.



También habrá degustaciones, presentaciones de productos, charlas sobre el vino patagónico y posibles maridajes con productos de la región, como truchas ahumadas, quesos patagónicos y chocolates sanmartinenses, que se probarán y compartirán con el púbico presente. Todo está incluido en la entrada, que sale $40.000 y que entrega, además, la copa del evento.

La agenda es imperdible, para disfrutar sea el sábado, el domingo, o ambos días. Una oportunidad para conocer más sobre los vinos de la región y disfrutar de unos momentos exquisitos. Para agendar: el sábado 10, a las 19.30 será el brindis de apertura del evento, con un vino y quesos de Neuquén. Minutos después, la sommelier Daniela Hernández, Embajadora del Vino Neuquino, contará todo sobre la producción en las tierras de esta provincia.



Más tarde, a las 20.40, la sommelier Patricia Araya, hará lo propio sobre los vinos de Río Negro. Luego llegará el tiempo de compartir dos posibles maridajes: desde las 21.20, las truchas ahumadas de Kaizen se presentarán junto a un Chardonnay, para luego dejar lugar al encuentro de los chocolates de La Vieja Aldea maridados con diferentes vinos patagónicos.

Las actividades del domingo 11 comenzarán a las 19.30 con la introducción sobre la Regiones Vitivinícolas de Neuquén, a cargo del sommelier Sergio Landoni, también Embajador del Vino Neuquino. Luego se degustarán la truchas Kaizen pero en encuentro con un Pinot Noir.



Finalmente, será el turno de la presentación de dos bodegas. Primero, desde las 20.50, la ingeniera agrónoma Clara Rubio, presentará los vinos de Estancia Chimehuín, una producción que se realiza entre Junín y San Martín de los Andes. A las 21.30, será el turno de Carlos Videla Dorna, que presentará sus vinos elaborados en el Valle Medio de Río Negro. Para el cierre, previsto para las 22.30, se realizará un brindis con un espumante neuquino.

Acompañan y hacen posible este evento con su apoyo NeuquénTur, Andina Cambio, Kaizen Truchas Patagonia, La Vieja Aldea, el Wine Bar de Paihuen, Patagonia Solar, Transportes Imaz, Cristalmet Aberturas de Alta Prestación y Franklin Ravelo Bienes Raíces.

Se pueden seguir todas las novedades de este hermoso evento en el Instagram @vinoalamontana.sma o en la web www.vinoalamontana.com.ar.