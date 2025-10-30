Regresó el calor al Alto Valle: jueves con máximas que rozarán los 30°C y viento con ráfagas de hasta 50 km/h

El frío se despidió nuevamente de la región, pero el viento se aferra al Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Este jueves el clima se vestirá de primavera, pero también se harán sentir las ráfagas de hasta 50 km/h o más. Acá te brindamos el detalle del clima.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Después de un inicio de semana con clima helado, regresó el calor a la región del Alto Valle. El Servicio Meteorológico Nacional adelantó en su pronóstico que este 30 de octubre se prevé que la máxima alcance los 27°C.

Si bien la mañana inició registrando temperaturas más agradables, el clima más cálido se hará sentir más en la franja horaria de la tarde, pero al atardecer descenderá hasta permanecer en los 25°C.

Pero a tener en cuenta, el otro protagonista del día será el viento que si bien no llega con alerta, registrará ráfagas con velocidades que podrían llegar o superar los 50 km/h. En el caso de la ciudad de Neuquén podría alcanzar los 60 km/h.

Según los pronósticos, las ráfagas de viento más fuertes se registrarán durante la noche y se mantendrá entre 42 y 50 km/h. El viento permanecerá durante la noche y podría marcar el inicio de la jornada del viernes.