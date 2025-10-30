ESCUCHÁ RN RADIO
Viento y ráfagas de 50km/h durante el sábado y domingo en Neuquén y Río Negro, con tardes cálidas en el Alto Valle

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó cómo estará el pronóstico en la región este 1 y 2 de noviembre.

Redacción

Por Redacción

Viento en el Alto Valle. Foto: Andres Maripe

El inicio de noviembre estará marcado por jornadas con viento en Neuquén y Río Negro durante el fin de semana. En el Alto Valle se esperan jornadas cálidas durante la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que habrán ráfagas de 50km/h este sábado y domingo.

Nublado, viento, y ráfagas en el Alto Valle este fin de semana

Para el sábado en Neuquén, la mínima será de 11ªC y la máxima de 25ªC. Estará nublado según anticipó el SMN. Se espera una jornada con vientos que rondarán los 30km/h y las ráfagas rondarán entre 40 y 50km/h tanto durante la mañana, como la tarde y noche. El domingo, también habrá una jornada ventosa, mayormente durante la primera parte del día, y la temperatura irá de 14 a 24ºC.

Condiciones similares se esperan en el Alto Valle de Río Negro. El pronóstico extendido para General Roca:

Viento en la cordillera de Neuquén y Río Negro

En la cordillera se espera también un fin de semana ventoso. El SMN anunció en Bariloche ráfagas entre 40 y 40 km/h durante todo el sábado y la mañana del domingo. La mínima será de 4ºC y la máxima de 14ºC. De manera similar ocurrirá en San Martín de los Andes.

En el norte neuquino se pronosticó un fin de semana con 23ºC de máxima y vientos de hasta 30km/h.

En la costa rionegrina se esperan máximas que ronden los 20ªC y también jornadas ventosas.

Temperaturas máximas entre 20 y 25ºC en el inicio de noviembre, en Neuquén y Río Negro

Según informaron desde la AIC, para la primera quincena de noviembre se mantienen las temperaturas máximas entre 20 y 25ºC en los Valles, Meseta y la Costa.

Además, señalaron que «continúa el ingreso de pulsos fríos oceánicos en Cordillera».


