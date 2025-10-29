Jueves con casi 30°C en Neuquén y Río Negro, pero con viento: en dónde esperan ráfagas de 70 km/h

Este jueves regresa el calor en Neuquén y Río Negro. Aunque, pronosticaron que cuando baje la temperatura llegará el viento. Cómo va a estar mañana en el Alto Valle, la cordillera y la costa atlántica.

Según indicó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), en Neuquén y Cipolletti se espera para este 30 de octubre una jornada con un cielo mayormente despejado, con una máxima de 28°C. Además, estará acompañado por una leve presencia del viento desde el noroeste, con ráfagas de más de 30 km/h.

Por la noche el cielo estará cubierto, aunque no anticiparon probables lluvias, y la mínima será de 8°C. Mientras tanto, el viento cambiará de dirección hacia el sudoeste a más de 40 km/h, con ráfagas de casi 60 km/h.

Foto: AIC.

Por su parte, en General Roca y alrededores también se aproxima un jueves soleado y una máxima que rozará los 30°C. El viento, mientras tanto, se sentirá poco desde noroeste.

A la noche la mínima será de 8°C y el viento cambiará de dirección hacia el oeste, con ráfagas superiores a los 40 km/h.

Foto: AIC.

Cómo va a estar este jueves en la cordillera

Mientras en el Alto Valle vuelve el viento, en la cordillera persisten las heladas. En Bariloche, pronosticaron una tarde mayormente nublada, con una máxima de 16°C, y viento desde el oeste con ráfagas de casi 50 km/h.

Por la noche, la mínima será de -2°C, y el viento cambiará de dirección hacia el noroeste y las ráfagas bajarán su intensidad.

Foto: AIC.

En San Martín de los Andes se aproxima un jueves mayormente nublado, con una máxima de 14°C y poca presencia del viento desde el oeste.

Por la noche la mínima será de -4°C y el cielo estará completamente cubierto, aunque sin probabilidad de precipitaciones.

Foto: AIC.

Qué dice el pronóstico en la costa atlántica para este jueves

En Viedma pronosticaron un jueves soleado y una máxima de 25°C, con viento desde el noroeste a 30 km/h, con ráfagas de 40 km/h.

Por la noche estará «mayormente cubierto y ventoso», con una mínima de 11°C y ráfagas que provendrán desde el sur a más de 70 km/h.