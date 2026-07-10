Removieron un camión que quedó atravesado en la Ruta 237 de Neuquén en medio de la alerta amarilla por nevadas

Un camión quedó atravesado este viernes por la mañana sobre la Ruta 237 de Neuquén, en el sector de Corral de Piedra, en medio de las complicaciones generadas por las nevadas. El accidente ocurrió alrededor de las 9.30 y minutos después el vehículo fue retirado y pudo continuar su viaje.

El operativo fue realizado por Vialidad Nacional, que utilizó una motoniveladora para remover el camión, mientras efectivos de la división Tránsito Piedra del Águila de la Policía colaboraron con la asistencia y el ordenamiento de la circulación. No hubo personas heridas.

Ruta 237: retiraron un camión que quedó cruzado en Corral de Piedra por las nevadas

De acuerdo con la información oficial, una vez retirado el vehículo la circulación volvió a la normalidad y el transporte continuó su recorrido. El incidente ocurrió mientras gran parte del centro-oeste neuquino permanece bajo condiciones adversas por el ingreso de un frente de nieve.

Personal de tránsito asitió en el operativo. Foto: Policía del Neuquén.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene para la tarde de este viernes una alerta amarilla por nevadas para Catán Lil, Collón Curá, Zapala, las zonas bajas de Aluminé, Huiliches y Lácar. Se esperan acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros, con valores que podrían superarse de forma puntual.

El estado de la Ruta 237 de Neuquén este viernes

El reporte actualizado de Vialidad Nacional indicó que los distintos tramos de la Ruta 237 permanecen habilitados, aunque con pedido de extrema precaución por la presencia de nieve, sectores con baja adherencia, posibles formaciones de hielo y bancos de niebla.

Además, el organismo advirtió sobre la posibilidad de caída de piedras en algunos sectores, presencia de animales sueltos y equipos viales trabajando sobre la calzada para mejorar las condiciones de circulación.

El conductor del camión retomó viaje minutos después de ser asistido. Foto: Vialidad Nacional

Entre las recomendaciones figura la portación obligatoria de cadenas, reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas mientras continúen las nevadas pronosticadas para la región.

Las autoridades recordaron que el estado de las rutas puede modificarse durante la jornada en función de las condiciones meteorológicas y de las tareas que realizan los equipos viales sobre los distintos sectores de la Ruta 237.

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