Renunció la fiscal del caso Lian, el niño desaparecido hace más de seis meses en Córdoba

Lian tiene 3 años y desapareció el 22 de febrero de este año.

La fiscal del caso de la desaparición de Lian Gael Flores Soraide, el niño de 3 años que fue visto por última vez el 22 de febrero en Córdoba, renunció tras seis meses de búsqueda.

Quién lleva el lleva el caso de Lian luego de la renuncia de la fiscal

El abogado de la familia, Darío Baggini, confirmó la fiscal Isabel Reyna, quien llevaba adelante las tareas de campo en la investigación por la desaparición de Lian, presentó su renuncia en las últimas horas. Así lo indicó a Noticias Argentinas.

Ante este imprevisto, la causa quedó en manos de la Fiscalía General de la provincia, mientras que el fiscal Nicolás Gambini continuará a cargo de las labores de oficina, como la toma de declaraciones, el análisis de pruebas y la coordinación procesal.

En este momento, la investigación no realiza tareas de campo, lo que marcó un cambio en la conducción de la búsqueda del niño desaparecido hace más de medio año en Córdoba y por ahora “no hay ningún rastro”, según detalló Baggini.

Por otro lado, fue consultado acerca de la lucha familiar por encontrar el paradero del niño, a lo que el letrado respondió que la esperanza de los padres de encontrarlo sigue “intacta”.

Caso Lian: el momento de la desaparición

Lian Gael Flores Soraide, un niño de 3 años, residente en Ballesteros Sud, Córdoba, fue visto por última vez el 22 de febrero de 2025, alrededor de las 15:30, cuando jugaba en el patio de su casa mientras sus padres dormían la siesta.

Al despertar tras la siesta, los padres notaron que Lian ya no estaba, por lo que se realizaron rastrillajes con vecinos, bomberos, patrullas rurales, perros rastreadores, drones y helicópteros. Ante esta situación, se activó el protocolo Alerta Sofía para desapariciones de menores.

Investigación y hipótesis principales:

No hay detenidos ni imputados hasta ahora.

Se analizan varias hipótesis: que se extravió solo; que alguien del círculo cercano pudo tener participación; un accidente; o la intervención de un extraño.

Se identificaron testimonios clave: vecinos vieron una camioneta con vidrios polarizados en la zona; también se investiga el entorno del cortadero de ladrillos y al posible “visitante” llamado “la abuelita”.

