Más de seis meses y ninguna pista de Lian: «La sospecha siempre recayó sobre los vecinos»

Lian tiene 3 años y desapareció el 22 de febrero de este año.

A más de seis meses, la causa por la desaparición de Lian Flores (3) en Córdoba sigue estancada. El abogado de la familia, Darío Baggini, contó que los padres «lo buscan con vida día a día» y destacó que “la sospecha siempre recayó sobre los vecinos”, pero no tienen indicios sobre qué ocurrió con el pequeño.

“No hay nada, lamentablemente no existe una pista concreta de Lian”, manifestó Baggini en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

En este marco de incertidumbre, el defensor señaló que “es inentendible” cómo a más de seis meses no hay ni una pista certera sobre los últimos movimientos del niño: “Ambas fiscalías, provincial y federal, siguen investigando”.

Búsqueda de Lian en Córdoba: frustración por la falta de pistas del nene de 3 años

Pese a que “se ofrecen pruebas nuevas”, Baggini soslayó que por el momento ninguna arrojó resultado positivo que permita avanzar en la investigación.

Respecto a la sospecha por parte de la defensa, remarcó que “siempre recayó sobre los vecinos”, pero, al no tener siquiera un indicio, “no se puede hacer nada”.

Ahora, esperan que se acepte la utilización del polígrafo: “La fiscal federal Virginia Miguel Carmona insiste que es una prueba con decenas de indicadores fisiológicos que nos permitirían saber, medianamente, que testigo miente o no”.

Lian desapareció en Ballesteros Sud, Córdoba.

Aun así, esta prueba no avanza debido a que “cambiaron las autoridades en Estados Unidos y tuvieron que comenzar de nuevo con las gestiones”.

“Vienen al Estudio; preguntan; vamos hasta las fiscalías a consultar novedades; pensamos pruebas nuevas. Es todo un tema y ellos siguen con fuerzas en encontrarlo”, concluyó.