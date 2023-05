Reparación histórica: «Las personas trans adultas morimos en la total pobreza»

La Argentina ha avanzado en materia de derechos para la comunidad LGBTQ+, pero aún tiene deudas pendientes con las personas adultas trans y travestis. «Hemos quedado afuera de todo, porque cuando dijimos quiénes éramos quedamos fuera del sistema», aseguró Katiana Villagra, coordinadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) en Neuquén.

Por eso, se necesita «una urgente reparación histórica» para este sector en particular, que ha sido desplazado «de todos los derechos». «Esa población que tiene 60 años, esas personas ya no accedemos a absolutamente a nada. Con el cupo laboral las personas adultas ya no tienen la facilidad de poder entrar a un trabajo registrado y al no haber una reparación, las personas trans adultas morimos en la total pobreza, en el total descuidado que el Estado nos produjo”, sostuvo Villagra en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

Ayer, la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados comenzó a tratar proyectos que pretenden crear una pensión reparatoria vitalicia para personas trans y travestis. Quienes participan aseguraron que buscarán unificar las diferentes iniciativas para llevar una propuesta sólida al recinto y que, finalmente, se convierta en ley. Desde ATTTA motivarán estrategias de visibilización para «poner en la agenda política esta necesidad tan urgente».

Villagra recodó que en Neuquén se presentó un proyecto para la «Ley integral trans», pero «todavía sigue durmiendo en la Legislatura». La iniciativa contempla «el cuidado a las personas trans desde la niñez hasta la vejez, donde también está la reparación histórica, el acceso a la salud integral, al estudio», entre otras problemáticas. Señaló que Santa Cruz fue la primera provincia en sancionar la normativa que «cubre todas las necesidades» del colectivo.

¿Y el programa de reparación histórica para personas trans de Neuquén?

«Acá no hay un programa de reparación histórica, lo que hay es un subsidio, pero es totalmente distinto», remarcó Katiana Villagra. Se trata de un subsidio transitorio de $15.000, que «de ninguna manera puede ser una reparación». Indicó que si bien muchas compañeras y compañeros lo cobran, sigue siendo una medida insuficiente y por eso es necesaria una ley: «Todavía seguimos teniendo una expectativa de vida de los 35 a los 40 años, 42 en Neuquén».

La activista contó que en Buenos Aires «se están haciendo reparaciones históricas de lesa humanidad», a la que pudieron acceder algunas de sus compañeras que estuvieron detenidas en «el pozo de Banfield». Buscan que alcance a todas las personas travestis- trans.

«Pedimos una reparación histórica que se pueda realmente tratar y legislar para poder reconocer y reparar todo lo que las mujeres adultas hemos pasado. En las personas trans, la democracia la tuvimos recién en el 2012 con la Ley de Identidad de Género”, recalcó Villagra.

