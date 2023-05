Día Mundial del Fútbol Femenino: «Hay mujeres y disidencias que la rompen toda»

Carolina Magnalardo tiene 40 años. Desde los 12 empezó a difundir el fútbol femenino en distintos medios de comunicación. Fue la primera periodista deportiva de Neuquén y de Río Negro. Como resultado de sus 25 años como comunicadora logró ser la primera comentarista de la Liga Lifune hace 20 años.

Es la única periodista del país que cubrió los últimos cuatro mundiales de fútbol, acreditada por FIFA. Estuvo en Alemania 2011, Canadá 2015, Francia 2019 y en julio irá a Australia y Nueva Zelanda 2023.

Desde los cinco años que patea la pelota. Siete años atrás se alejó de las canchas porque tuvo cáncer, pero actualmente sigue jugando de forma recreativa y luchando por un ámbito más igualitario entre varones, mujeres y disidencias.

Comenzó a jugar a fines de los 80 en Neuquén Capital. Era la única niña que jugaba en su escuela. Los estereotipos y la discriminación atravesaron su camino desde pequeña: «machona, lesbiana», apuntaban los niños, sin saber que no era algo malo.

«Incluso los docentes y la directora me discriminaban. Yo no tenía que jugar al fútbol, tenía que jugar al elástico. Los varones tampoco querían que jugara», contó la presidenta de la Asociación. Carolina no estuvo sola en ese camino.

Su familia desde el primer momento que comenzó a jugar la apoyó. Incluso fue su madre quien iba a la escuela cada vez que la hacían pasar por una situación «desagradable» de pequeña.

Un día la directora de la escuela 201 la hizo llorar por su elección deportiva. «Al día siguiente fue mi mamá y acomodó las cosas ahí. Con respeto fue y les dijo ‘mi hija va a hacer lo que quiere, va a jugar a lo que quiera, porque eso la hace feliz’. Si no hubiese tenido a mi vieja y a mi viejo en esos momentos, yo no sé si hoy sería lo que soy o lo que he logrado con esta militancia», expresó Magnalardo.

Actualmente, es la presidenta de la Asociación de Futbol Femenino de Río Negro y Neuquén. Además es la autora de «Pioneras con pelotas», publicación en la que cuenta cómo ha crecido el futbol femenino la última década en Río Negro.

Fútbol femenino: estereotipos

Estos son algunos comentarios que siguen circulando en las canchas: «La mujer no sabe jugar al fútbol, lo hace de manera recreativa, porque el que lo hace de manera profesional es el varón, que es el que sabe. Nosotras no sabemos el reglamento, no sabemos pegarle a la pelota, no tenemos ni idea de cómo pararnos en la cancha».

Gracias a los feminismos, estas ideas prejuiciosas se han puesto en debate. Calan cada vez más profundo en las juventudes, siguen persistiendo. Carolina se encargó de desmitificar esos prejuicios «mentirosas». «Hay hombres, mujeres y disidencias que la rompen toda».

«Cada vez vamos ganando más espacios porque no sólo hablamos de futbolistas, sino también de entrenadoras, de dirigentes, de árbitras mujeres y disidencias en distintos puntos del desarrollo del fútbol femenino», expresó Magnalardo.

Fútbol femenino: (Des)igualdad en las canchas

Magnalardo criticó situaciones en el fútbol de primera, donde las mujeres suelen cobrar lo mismo que un varón, pero que está en categoría tercera. Es por eso que varias de ellas recurren a otros trabajos.

«Las jugadoras que llegan un poco más lejos que el resto, generalmente estudian alguna carrera, cosa que no pasa en la primera de varones. Ellos rara vez terminan la secundaria, o la finalizan porque el club lo exige», señaló la presidenta y agregó: «Las diferencias son abismales, la discriminación, la violencia son moneda corriente, lamentablemente».

Con respecto a Río Negro y Neuquén, la comunicadora dijo que hay «mucha violencia y discriminación permanentemente». Un ejemplo son los casos en el interior de las provincias, donde en ocasiones habilitan las canchas para el fútbol femenino en horarios desfavorables. Por ejemplo, en invierno a las 21 o en pleno verano a las 15.

Estas situaciones son micromachismos, situaciones de violencia institucional, que según Magnalardo «perjudican al fútbol femenino».

Día de la mujer futbolera en Argentina

Si bien, el 23 de mayo se festeja el Día Internacional del Fútbol Femenino, en Argentina se festeja el Día de la Futbolista Argentina el 21 de Agosto.

El día surge luego de que la ex futbolista «LuKy» Sandoval recuperara la historia de las futbolistas argentinas y encontrara que en el año 1971 un seleccionado argentino fue a competir en una «especie» de mundial a México y le ganó 4-1 a Inglaterra.

La fecha tiene solo tiene media sanción en el Congreso de la Nación, pero las futbolistas toman esa historia y la celebran ese día.