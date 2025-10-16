Repudio por el disfraz de un egresado en Bariloche: se vistió de una mujer víctima de violencia de género para ir a una fiesta

Repudio por el disfraz de un egresado en Bariloche: simuló ser una mujer víctima de abuso sexual y el video se viralizó-

Un grupo de estudiantes de Córdoba protagonizó un acto de violencia simbólica durante su viaje de egresados en Bariloche debido a que uno de ellos subió un video usando un disfraz en el que simulaba ser una mujer víctima de abuso sexual. La grabación se viralizó en redes sociales y generó un fuerte rechazo, tras esto la división a la que pertenece el adolescente compartió un comunicado de disculpas.

El estudiante envuelto en el cuestionado episodio pertenece al Instituto Provincial de Educación Técnica (IPET) N.º 267 de la localidad de Bell Ville y había viajado junto a sus compañeros a Bariloche. Fue en una de las fiestas que se organizan en estas actividades que el adolescente usó el controvertido disfraz, banalizando un tema grave como lo es la violencia sexual.

En las imágenes viralizadas se lo puede observar al joven usando un vestido estampado roto, además su cuerpo está pintado con manchas rojas y en su espalda escribió la palabra «violada».

Las imágenes se viralizaron en redes sociales

El comunicado para pedir disculpas

El medio cordobés, El Doce, informó que la rápida difusión del video motivó pedidos de sanción y un fuerte repudio por parte de la comunidad educativa y de la sociedad.

Ante esto la división a la que pertenece el estudiante involucrado compartió un comunicado en el que reconocieron el error: «Somos conscientes de la gravedad de lo sucedido. Queremos aclarar que este hecho está desligado de nuestra institución, acompañantes y no representa los valores enseñados. Somos adolescentes y entendemos que es un tema delicado y que no debemos fomentarlo. Pedimos disculpas».

No obstante, la otra división del IPET 267 emitió un mensaje con un tono más severo, en el que manifestó su repudio absoluto a lo ocurrido: «Queremos expresar nuestro más absoluto repudio por las recientes publicaciones. Nos sentimos totalmente conmocionados por la violencia de las imágenes y consideramos que el comunicado posterior resulta insuficiente para justificar lo sucedido». Además solicitaron la intervención de las autoridades escolares para que se tomen medidas concretas.