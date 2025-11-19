Intensa búsqueda de un argentino en Chile: así es el operativo para dar con el adolescente que fue arrastrado por el mar

Alejandro Cabrera Iturriaga, un adolescente argentino, de 17 años, es buscado de manera intensa por la Armada de Chile desde el pasado lunes cuando se metió al mar con sus primos y el agua los arrastró, lo que provocó la desaparición del menor en la zona de la playa Cuatro Esquinas. Así es el operativo.

Es de San Juan el adolescente que fue arrastrado por el mar en Chile

Desde la Armada de dicho país, personal de la Autoridad Marítima de Coquimbo y un helicóptero de la Aviación Naval continúan desde el lunes con el despliegue de diversos operativos para dar con el adolescente, oriundo de la provincia de San Juan y que se había ido a vivir hace un tiempo con su familia a Chile.

Las primeras revelaciones del caso destacan que días atrás el adolescente, identificado como Alejandro Cabrera Iturriaga, recibió la visita de sus primos, por lo que el lunes por la tarde fue con ellos y sus otros hermanos a la playa. Los vecinos indican que se trata de una zona peligrosa y que casi todo el año tiene bandera roja, prohibido bañarse, por las fuertes corrientes.

Aun así, desestimaron la advertencia y se metieron al agua, pero minutos después varios de ellos tuvieron que ser rescatados por un albañil y marinos que estaban en el lugar debido a que se estaban ahogando.

La historia cambió cuando observaron que Iturriaga no había sido rescatado, por lo que se dio aviso de manera inmediata a las autoridades, quienes desplegaron un amplio operativo.

La búsqueda es coordinada por la Capitanía de Puerto de Coquimbo, involucra a buzos especialistas, voluntarios de salvavidas, personal municipal, pescadores y equipos con drones. El capitán de Puerto, Daniel Sarzosa, declaró que el segundo día de búsqueda contó con “27 servidores navales, la lancha de servicio general Coquimbo, una moto acuática, un bote de goma, tres camionetas y una cuadrimoto”.

Además, según citó Infobae, colaboran 20 funcionarios municipales de La Serena, 22 de Coquimbo y pescadores de la caleta de Peñuelas que realizan rastrillajes mar adentro. Se combina tareas marítimas, terrestres y aéreas.

Búsqueda de un adolescente en Chile: el relato del albañil que rescató a cuatro hermanos

«Me saqué la ropa, andaba con short y me fui a salvarlo. Avanzo unos 10 metros y veo al primer niño que tenía como 15 años, que estaba tragando agua. Hago que se relaje, lo pesco, lo saco un poco a donde se pueda parar y le digo ‘sale para afuera, voy por tus hermanos'», recordó Francisco Boldo, el albañil que rescató a los chicos en diálogo con el medio local Meganoticias.

“Rescaté a cuatro. Me faltó uno, se me fue de las manos. Estaba solo y no pude hacer más”, lamentó en diálogo con el diario chileno El Día.

Se espera que los diversos procedimientos, que abarcan desde Playa Blanca hasta la caleta de Peñuelas, continúe en los próximos días.

Con Noticias Argentinas e Infobae