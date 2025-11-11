Heroico rescate: su bebé de un año no respiraba y la Policía de Ferri logró salvarla, cómo fue

Los miembros del COER: Sargento Jaime Pereira, Sargento Jorge Burgos y Cabo Julián Bunasdiego, quienes salvaron la vida de la bebé. (Foto: Gentileza Policía de Río Negro)

El hecho ocurrió el lunes 10 de noviembre a las 22:30 horas en Ferri. Una mujer de 24 años se acercó a la Base Grupo COER con su hija de 1 año y 6 meses. La bebé no respiraba y comenzó a convulsionar.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el Sargento Fernando Medele relató lo sucedido. Comentó que apenas llegó la madre a la base, el personal presente comenzó con las maniobras necesarias para salvar la vida de la bebé: “el Sargento Jaime Pereira de inmediato aplicó las maniobras de RCP para poder reanimar a la pequeña. Desde la base y durante el camino, el Sargento realizó todas las maniobras de forma calmada y profesional para asistir a la bebé con la colaboración del Sargento Jorge Burgos y el Cabo Julián Bunasdiego ” dijo Medele.

Ante esta situación aplicó el código rojo que permite liberar el tránsito: “Dimos aviso a los colegas para que activen el código rojo camino al hospital. Este código noticia que el personal en la zona debe cortar el tránsito camino al hospital para no perder tiempo y así la ambulancia o patrullero llega lo más rapido (tilde, en rápido) posible” mencionó Medele.

El Sargento agregó que el viaje de la base al hospital fue breve: “gracias al código rojo pudimos llegar en solo unos minutos a la guardia”. La distancia entre la localidad de Ferri y el centro de salud era de 6,6 kilómetros.

El uso de RCP y accionar de los oficiales, vital para salvar la vida de la bebé

Según se notificó, la bebé reaccionó con un llanto, dando señal de respuesta y el correcto uso de reanimación. Los miembros policiales arribaron al hospital Moguillansky donde dejaron a la bebé al resguardo y contención de los médicos y su madre en la guardia.

Desde la Regional V en Cipolletti, felicitaron a su personal por el correcto proceder en estos casos de emergencia, lo que permitieron salvar la vida de la bebé y regresar a casa con su madre. El uso del RCP y el protocolo de traslado del patrullero fueron piezas clave para salvar la vida de la criatura.