Rescate en el parque Lanín: una turista se fracturó mientras descendía un cerro y tuvo que ser evacuada en camilla

Rescataron a una turista de Buenos Aires en un cerro de San Martín de los Andes. Foto: Gentileza Parque Nacional Lanín.

Una turista de Buenos Aires fue rescatada el domingo en la zona de San Martín de los Andes. Se fracturó mientras descendía de Cerro Colorado. Así lo informaron desde el Parque Nacional Lanín (PNL).

Rescate con evacuación en el parque Lanín: quiénes participaron

Desde la Intendencia del PNL, a través del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), señalron que durante la tarde noche de este domingo se dio aviso a la radioestación «sobre una persona que mientras realizaba el descenso en el Cerro Colorado se habría fracturado».

A partir de ese momento, inmediatamente «se movilizaron seis rescatistas ICE Lanín hacia el lugar y el Guardaparque de la Seccional Bandurrias que emprendieron el camino hacia la mitad de la ladera del cerro».

Agregaron que cerca de las 20 lograron dar con la mujer de 40 años de Buenos Aires, que estaba junto con un grupo de 4 personas. No habían realizado el registro obligatorio de trekking.

La evacuación fue con una camilla canasto y fue inmovilizada con una bota férula hasta la ambulancia del SIEN, para luego ser trasladada hasta el hospital Ramon Carrillo.



Rescate en un cerro San Martín de los Andes: recomendaciones del parque Lanín

Desde el PNL enumeraron algunas recomendaciones si se hacen salidas en montañas:

• Es obligatorio hacer el registro de trekking único al menos 48 horas antes. El registro se realiza en la página del PNL.

• Elegir los senderos a realizar de acuerdo a la experiencia y estado físico.

• No salir solo (en caso de una emergencia el compañero/a puede avisar).

• Siempre dejar a alguien pendiente del sitio a dónde se fue y de cuándo pensar regresar.

• Consultar el pronóstico meteorológico antes de la salida y suspéndela si el nivel de alerta meteorológico es alto.

• Por más que se salga en verano el clima en la Patagonia es cambiante y ante un contratiempo o un accidente se puede necesitar de abrigo extra para sobrellevar esa situación.

• No hacer fuego durante los recorridos, salvo en sitios expresamente habilitados.

• Regresar con todos los residuos que se generan.