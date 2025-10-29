Se lesionó la cadera y la evacuaron en unos de los senderos más elegidos de San Martín de los Andes

Rescate en la senda del Mirador Bandurrias. Foto: Gentileza Parque Nacional Lanín.

Hubo ayer un rescate de una mujer con una lesión en su cadera. Fue en la senda al Mirador Bandurrias, en San Martín de los Andes. Así lo indicaron desde el Parque Nacional Lanín (PNL).

Cómo fue el rescate en el sendero en San Martín de los Andes

Desde el área protegida señalaron que una cuadrilla de seis brigadistas del ICE San Martín de los Andes realizaron «la atención e inmovilización del paciente y luego la evacuación con una Camilla Kong con chaleco de extricación hasta la ambulancia del SIEN».

Luego fue trasladada hasta el hospital Ramon Carrillo.

Rescate en San Martín de los Andes: recomendaciones del parque Lanín

Desde el PNL enumeraron algunas recomendaciones si se hacen salidas en montañas:

• Es obligatorio hacer el registro de trekking único al menos 48 horas antes. El registro se realiza en la página del PNL.

• Elegir los senderos a realizar de acuerdo a la experiencia y estado físico.

• No salir solo (en caso de una emergencia el compañero/a puede avisar).

• Siempre dejar a alguien pendiente del sitio a dónde se fue y de cuándo pensar regresar.

• Consultar el pronóstico meteorológico antes de la salida y suspéndela si el nivel de alerta meteorológico es alto.

• Por más que se salga en verano el clima en la Patagonia es cambiante y ante un contratiempo o un accidente se puede necesitar de abrigo extra para sobrellevar esa situación.

• No hacer fuego durante los recorridos, salvo en sitios expresamente habilitados.

• Regresar con todos los residuos que se generan.