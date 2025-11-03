Habilitaron el Paso Pichachen para cruzar a Chile desde Neuquén: horarios extendidos y promesa de asfalto clave

Las autoridades de Argentina y Chile oficializaron la apertura anticipada del Paso Internacional Pichachén, habilitándolo para la temporada estival y estableciendo nuevos horarios de tránsito. Conocé acá los detalles sobre su funcionamiento.

La medida responde a gestiones coordinadas para ampliar la temporada de este corredor que une el Alto Neuquén con la Región del Bio Bío.

El nuevo esquema horario será de 8:00 a 18:00 horas para el ingreso a Chile, y de 8:00 a 19:00 horas para el ingreso a Argentina.

Infraestructura y Proyectos a Futuro para el paso fronterizo Pichachen

El delegado de la Región Alto Neuquén, Gustavo Coatz, transmitió el saludo del gobernador Rolando Figueroa y destacó los avances en el nuevo Complejo Fronterizo en ejecución en el lado chileno. Además, Coatz adelantó que el gobernador neuquino «ha anunciado el proyecto ejecutivo para llevar el asfalto desde Andacollo hacia Los Guañacos y desde Los Guañacos, hasta Pichachén», según el comunicado oficial.

Desde Chile, la alcaldesa de Antuco, Sandra Bobadilla Cisterna, confirmó que la inversión nacional en el complejo será complementada con obras de conectividad y la adquisición de maquinaria específica para el mantenimiento de la traza. El delegado presidencial regional del Bio Bío, Eduardo Pacheco, celebró la «integración que se construye con hechos con infraestructura, con inversión y con voluntad».

El director nacional de Fronteras e Hidrovías, Gustavo Ferragut, señaló que para el gobierno argentino, Pichachén es un «punto de vinculación de culturas y de desarrollo entre la región del Bio Bío y la Patagonia» en turismo, cultura y producción.

El delegado provincial del Bio Bío, Javier Fuchalocher Baeza, detalló que el proyecto del complejo fronterizo chileno cuenta con un 40% de avance y una inversión que supera los 3.000 millones de pesos chilenos, enfatizando que se unen «historias, familias, economías y esperanzas».

La apertura había sido inicialmente prevista para el 17 de octubre, pero debió ser reprogramada por cuestiones operativas del lado chileno.