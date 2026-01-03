Rescate en El Bolsón: una turista se lesionó subiendo a uno de los refugios más exigentes

Una caminata nocturna hacia uno de los refugios más visitados de la cordillera rionegrina derivó en un amplio operativo de rescate, durante la noche de este viernes. Una mujer de 38 años debió ser evacuada tras lesionarse una rodilla mientras ascendía por el sendero al refugio Hielo Azul, en la zona de Hue Nain, cerca de El Bolsón.

Un llamado al 911 activó un despliegue urgente en El Bolsón

Según informó la Patrulla de Montaña de la Policía de Río Negro, la alerta ingresó alrededor de las 20.30 a través del 911. La mujer había quedado inmovilizada y se encontraba a unos 1.500 metros de la pasarela del camping Hue Nain, acompañada por menores.

A partir del aviso, se organizó un operativo con la participación de Bomberos del Aeroclub El Bolsón, Brigada de Montaña, Bomberos Voluntarios y Protección Civil. El organismo provincial aportó medios para facilitar el acceso del personal al sector.

La mujer, oriunda de Villa La Angostura, fue trasladada para una evaluación médica. Foto: gentileza.

El contacto con la mujer se produjo cerca de las 22.20. Fue inmovilizada y descendida en un plano rígido hasta el camping. Alrededor de las 23.40 fue trasladada a un lugar seguro y luego derivada al hospital local para su evaluación médica.

Hielo Azul: uno de los senderos más exigentes y visitados de la región

El refugio Hielo Azul se encuentra en la zona de montaña ubicada al oeste de El Bolsón, dentro del Área Natural Protegida Río Azul–Lago Escondido. El acceso se realiza desde el camping Hue Nain, punto de partida habitual para quienes buscan llegar a uno de los paisajes más emblemáticos de la región.

El sendero combina tramos de bosque, pendientes pronunciadas y sectores de alta exigencia física. En condiciones normales, la caminata demanda varias horas y requiere equipamiento adecuado, especialmente cuando se realiza fuera del horario diurno.

El lugar es conocido por sus vistas panorámicas y la afluencia constante de visitantes durante esta etapa del año. Las autoridades recuerdan que los cambios de clima y la dificultad del terreno deben ser tomados con precaución.