Vuelco en la Ruta 237: un hombre de 80 años fue trasladado al hospital de Piedra del Águila



Un hombre de 80 años volcó este sábado por la mañana en la Ruta Nacional 237 de Neuquén a bordo de un Chevrolet Classic. El incidente se registró en el kilómetro 1470 y el conductor debió ser asistido por personal de emergencia y trasladado al hospital de Piedra del Águila para su evaluación.

Susto en la mañana: un auto volcó en la Ruta 237 cerca de Piedra del Águila

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila informaron que tomaron conocimiento del hecho a las 8.03.

Al arribar, los bomberos constataron el vuelco del auto, que había quedado «en posición lateral fuera de la calzada». Los bomberos detallaron que se trató de «un solo rodado involucrado».

El operativo en el lugar se extendió hasta las 8.47, informaron los bomberos. Foto: gentileza.

En el vehículo viajaba el hombre como único ocupante, quien fue asistido en el lugar por el personal de emergencia. Luego, se dispuso su traslado preventivo al hospital de la localidad para un control médico más exhaustivo. El operativo incluyó tareas de seguridad para evitar mayores riesgos en el sector.

Desde el Hospital de Piedra del Águila informaron a Diario RÍO NEGRO que el paciente se encuentra fuera de peligro.

Bomberos resguardaron el lugar después del vuelco en la Ruta 237

Mientras el hombre era derivado al centro de salud, los bomberos realizaron la estabilización del auto. También se procedió a la desconexión de la batería como medida de seguridad, para evitar riesgos eléctricos o de incendio.

El siniestro ocurrió en un tramo de la Ruta Nacional 237 que atraviesa una zona abierta y de tránsito frecuente. Las circunstancias que derivaron en el vuelco no fueron informadas en el parte oficial.