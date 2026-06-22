Semana Olímpica: Viedma será sede de un torneo de pista y campo con más de 100 atletas

Viedma será sede de un torneo de pista y campo por la Semana Olímpica. Foto: gentileza.

La capital rionegrina Viedma será escenario este sábado del Torneo de Pista y Campo «Día de la Bandera y el Olimpismo«, una actividad que reunirá a más de 100 atletas y contará con el acompañamiento de la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura de Río Negro.

La propuesta es impulsada por la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura de Río Negro, en conjunto con la Asociación Atlética Nelson Alba, y se enmarca en las acciones previas al Día Olímpico que se celebra cada 23 de junio a nivel mundial.

Una jornada para toda la familia

La actividad se desarrollará en la pista de atletismo de Viedma entre las 13 y las 17, con pruebas destinadas a distintas categorías, desde niños hasta adultos:

Mini

U12

U14

U16

U18

Mayores

Máster

El objetivo de la jornada es promover la práctica deportiva, la integración comunitaria y los valores del olimpismo, en una fecha que además conmemora el Día de la Bandera.

Acompañamiento provincial

El secretario de Deporte, Simón Miravete, destacó el sentido de la propuesta al señalar que se trata de «una linda propuesta para compartir en familia», y remarcó que también busca «seguir promoviendo los valores olímpicos que tenemos como bandera en Río Negro».

El evento es organizado por la Asociación Atlética Nelson Alba, con el acompañamiento de la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura de la provincia.