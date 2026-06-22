Con un 10% de avance, avanza la ampliación del Complejo Penal 1 de Viedma con un módulo para 36 internos

El Gobierno de Río Negro avanza con la ampliación del Complejo Penal 1 de Viedma, el proyecto registra un 10% de avance y contempla la construcción de un nuevo pabellón modular con capacidad para 36 internos.

La intervención se desarrolla con el objetivo de ampliar la capacidad operativa del sistema penitenciario y mejorar la organización interna del establecimiento. El nuevo módulo está diseñado específicamente para alojar internos vinculados a delitos sexuales, con criterios de separación y seguridad dentro del penal.

Inversión y ejecución de la obra en Viedma

La obra implica una inversión superior a los 550 millones de pesos y está a cargo de la empresa Oriente Construcciones S.A., bajo la supervisión del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. El plazo de ejecución estimado es de ocho meses, con equipos técnicos trabajando actualmente en el predio.

Durante una recorrida por la obra, el gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia de la inversión pública en materia de seguridad. «Desde la Provincia tomamos la firme decisión de llevar a cabo este tipo de obras, para garantizar el orden y el correcto funcionamiento de las instituciones», expresó.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, explicó que se trata de un módulo de 240 metros cuadrados diseñado en conjunto con el Ministerio de Seguridad. En ese sentido, indicó que la obra avanza a buen ritmo y remarcó que responde al crecimiento de la población carcelaria y a las normativas vigentes.

Objetivo del nuevo módulo penitenciario

La ampliación busca dar respuesta a una demanda concreta del Servicio Penitenciario Provincial, garantizando el alojamiento diferenciado de internos por delitos sexuales. El objetivo es mejorar las condiciones de seguridad y convivencia interna, en un contexto de incremento de la población carcelaria.

El Gobierno provincial ejecuta la ampliación del Complejo Penal 1 de Viedma. Foto: gentileza.

Asimismo, el proyecto contempla la posibilidad de replicar el sistema modular en el futuro, lo que permitiría ampliar la capacidad del complejo según las necesidades del sistema.

El nuevo módulo contará con una superficie total de 240 metros cuadrados y un diseño de planta rectangular de tipo modular, pensado para futuras ampliaciones. En la parte posterior se incorporará un bloque de servicios que incluirá un office, cuatro duchas individuales y un baño completamente equipado, garantizando condiciones básicas de habitabilidad y control.

La recorrida por la obra contó con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara; el secretario de Justicia, Manuel Casariego; el intendente de Viedma, Marcos Castro; y el presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López.