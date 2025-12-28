Resistencia a los antibióticos: hay plantas en Patagonia claves en esta batalla

El año 1928 estuvo marcado por un descubrimiento tan accidental como revolucionario. El médico escocés Alexander Fleming descubría la penicilina, el primer antibiótico del mundo, al detectar que un hongo destruía bacterias en una de sus placas de cultivo. Así se iniciaba la era de los antibióticos que han salvado millones de vidas. Sin embargo, el uso excesivo e inadecuado de estos medicamentos -y, la venta sin receta- sumado a la contaminación del ambiente han generado que las bacterias se vuelvan resistentes. Hoy, muchos trabajos de investigación ponen el foco en las plantas como una alternativa a la resistencia microbiana.

Dos investigadores de Bariloche se abocaron a las apiáceas (la zanahoria, el apio y sus parientes) que se emplean como remedios desde la antigüedad y están presentes en la región patagónica, en la zona árida como la estepa y en la alta montaña.

“Hoy sabemos que producen compuestos químicos orgánicos que poseen actividad antioxidante y antimicrobiana. Son explorados para el desarrollo de nuevos antibióticos y antifúngicos”, plantearon Santiago Reyes y Ariadna Tripaldi, en un artículo de “Difundiendo saberes” del Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue. Pero recalcaron que, de los 15 géneros nativos de apiáceas presentes en Patagonia, solo dos fueron estudiados hasta ahora.

Una de las dos especies nativas estudiadas en Patagonia, Azorella microphylla. Foto: gentileza

“Las personas por lo general están familiarizadas con las plantas de la familia de las apiáceas por el uso cotidiano en gastronomía aunque no por el nombre. Alimentos como la zanahoria, el perejil o el apio pertenecen a esta familia de plantas”, manifestaron. Si bien estas plantas se encuentran principalmente en el hemisferio norte, también hay especies en el sur, como el neneo, característico de la estepa o el “cacho de cabra”.

“Las apiáceas son una familia de plantas relacionadas a las zanahorias, la cicuta y el apio en el hemisferio norte. Acá tenemos muchas plantas nativas que son de la misma familia y comparten las mismas características. Creemos que dar a conocer estas especies que tenemos puede ser útil no solo del lado alimenticio sino biotecnológico”, recalcó Reyes, biólogo becario doctoral del Conicet en Ipatec (Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas), a diario RÍO NEGRO.

Cacho de cabra. Foto: gentileza

Los investigadores hicieron una revisión bibliográfica de las apiáceas y detectaron que eran utilizadas por los pueblos originarios en la región con fines alimenticios y medicinales. Las yaretas localizadas en la estepa -el neneo, la más conocida- se usaban para tratamientos de bronquitis y asma, como antiinflamatorios, urinaria y para trastornos digestivos y hepáticos.

Muchas especies de esta familia de plantas también son empleadas por la medicina china por su actividad farmacológica.

“Encontramos que muchas de estas plantas producen compuestos antimicrobianos en relación a hongos, parásitos y bacterias -que puede ser una herramienta en la batalla contra los microorganismos patógenos-. Lo cierto es que en Patagonia hay un bache de información en relación a las especies nativas”, planteó Tripaldi, becaria doctoral en el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (Inibioma).

Cardoncillo. Foto: gentileza

Remarcó que actualmente “la resistencia a las bacterias es uno de los mayores desafíos de salud pública ya que causan millones de muertes al año. Se estima que pueden alcanzar 10 millones de muertes anuales para 2050. Por eso, la necesidad de buscar alternativas”.

Por otro lado, los investigadores enfatizaron que el cambio climático genera una crisis de biodiversidad a nivel global que amenaza a ciertos ambientes como los áridos y de altura. “Se ha estimado, a través de modelos predictivos, que algunas especies andinas de yareta reducirán su área de hábitat disponible para 2040, bajo escenario de cambio climático”, concluyeron los investigadores.