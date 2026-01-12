Revelan que otorgaron licencias de pesca a buques extranjeros con historial de infracciones

El informe da cuenta que hubo transferencias de permisos de empresas sancionadas a subsidiarias. (Foto: gentileza)

Un nuevo reporte presentado por el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y la organización Sin Azul No Hay Verde puso el foco sobre el manejo de los recursos marítimos nacionales. El documento expone cómo el Estado argentino otorgó y transfirió permisos de pesca a empresas extranjeras que registran antecedentes de pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE).

El análisis detalla el mecanismo administrativo que permitió que flotas con historial de infracciones pudieran acceder a licencias legales para operar en aguas nacionales.

El caso testigo: Univpesca

El informe se centra en la situación de Univpesca, una subsidiaria de la estatal China National Fisheries Corporation (CNFC). Según los datos recopilados, los buques de esta casa matriz habían sido sancionados previamente por actividades ilegales.

A pesar de esto, la firma recibió permisos para la pesca de calamar y autorización para transferirlos dentro de su grupo empresario.

«Estas decisiones van en contra del artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca, que impide dar permisos a armadores con vínculos jurídicos con la pesca ilegal», explicó Milko Schvartzman, coordinador de Océanos del CPA.

El reporte marca un cambio de criterio en los controles:

En 2006 , la empresa había sido rechazada por sus antecedentes (se exigían declaraciones juradas estrictas).

, la empresa había sido rechazada por sus antecedentes (se exigían declaraciones juradas estrictas). En 2013, logró acceder a los permisos mediante una «manifestación genérica» de inexistencia de vínculos, aprovechando una relajación en los requisitos.

Buques observados

La situación, según las ONGs, continuó en 2016 con la transferencia de permisos a la empresa COFC, que opera los buques Zhou Yu 9 y Zhou Yu 10.

Estos barcos poseen un historial documentado de pesca no regulada en el borde de la milla 201. «Esos permisos continúan vigentes, a pesar de que la normativa contempla su caducidad si se constatan este tipo de violaciones», señala el documento.

Falta de datos públicos

Más allá de los casos puntuales, las organizaciones apuntan a un problema sistémico de acceso a la información. En un índice de transparencia pesquera regional elaborado para el informe, Argentina obtuvo una puntuación de cero.

«La información oficial sobre buques y permisos se encuentra dispersa. A diferencia de otros países vecinos, no existe un registro público centralizado», indicó Juan Coustet, de Sin Azul No Hay Verde.

Por ello, el reclamo central es la creación de un Registro Público de Embarcaciones y Permisos Pesqueros accesible en línea, una herramienta clave para cruzar datos y transparentar quiénes operan realmente en el Mar Argentino.

Acá el informe completo presentado por la organización