Rex: el perro de nueve meses que se prepara para la búsqueda de personas vivas en Neuquén

El destino de Rex estaba escrito desde que nació hace nueve meses en Rincón de los Andes. Su gran sensibilidad olfativa, sentido de búsqueda y capacidad para recorrer grandes extensiones le marcó el camino a este cachorro San Huberto que hoy se prepara para la búsqueda de personas vivas en la provincia de Neuquén.

«Es un perro muy juguetón. Le gusta jugar y dormir mucho al sol«, cuenta el Jefe de la División Montada y Canes, el comisario Alejandro Medel. Rex nació el tres de febrero en Rincón de los Sauces. Su papá es un perro operativo que presta servicios en la comisaría de esa localidad.

Sin embargo, apenas nació, Rex fue derivado a la unidad policial de Valentina Sur en la ciudad de Neuquén. Actualmente, se encuentra en un proceso de adiestramiento para su futuro trabajo, el de buscar personas desaparecidas vivas.

Medel señala que existe otra rama que se encarga de la búsqueda de personas muertas. «Es conocido como búsqueda de RH, que son restos humanos. Pero este no es el caso», remarca.

«Su tarea va a estar relacionada con diferentes entornos», detalla el comisario. Es que Rex viene a incorporar una nueva rama en la búsqueda de personas. «Ya tenemos un perro que se dedica a esto, pero lo hace en lugares rurales. Rex estará más abocado a los ambientes urbanos», explica. Para esto, se busca que las personas y los ruidos de la ciudad sean incorporados a su rutina.

A Rex se lo capacitará en rastreo específico para que aprenda a buscar a partir de un olor determinado. Cada persona tiene un olor único y particular, fácil de percibir para los perros, una capacidad que Rex tiene más que incorporada.

Cuando se busca a una persona desaparecida viva, al perro se le acerca una prenda, un pre-aroma desde el último punto de avistaje de esa persona. En ese punto comienza el rastreo. Previamente, «lo ideal es aislar la prenda en una bolsa esterilizada y conservarla durante un tiempo para formar un cono de olor”.

Los perros de la Policía deben estar matriculados en la institución y su guía también debe estar habilitado para el manejo de perros de esta disciplina. En este punto, los especialistas explican que en la División Montada y Canes hay perros de tres disciplinas: perros de seguridad (para patrullar en canchas de fútbol o eventos sociales); perros de búsqueda de personas desaparecidas vivas; y perros de exhibición. Este último es el caso de Roma, una cachorra que convive con Rex y está pronta a comenzar su trabajo.

Actualmente, el San Huberto tiene seis meses y medio. «Generalmente, después del año empiezan a hacer su primera salida profesional«, dice Medel. «Trabajamos con causas judiciales. Por esto, cuando se busca una persona es porque hay una denuncia», explica. «Es por esto que se requieren dos cuestiones puntuales. Primero que el perro esté matriculado y segundo que su guía también esté certificado».

El comisario también desmitificó que a los perros entrenados se los ponga bajo efectos de sustancias para facilitar el rastreo. También sucede que en la división Montada y Canes se desempeñan dos médicos veterinarios para monitorear la salud de los animales.

«Rex está en la unidad de Valentina Sur y quien quiera puede acercarse a conocerlo«, señala el comisario. «Pedimos que nos avisen, pero las puertas están abiertas a toda la comunidad».

Así, Rex hoy se prepara para formar parte de la división Montada y Canes, cuya labor de búsqueda de personas desaparecidas vivas será clave y una tarea a desarrollar en todo el territorio provincial.