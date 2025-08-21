Masivo envenenamiento de animales en Zapala: «Estamos asustados, pedimos que investiguen»

La ciudad de Zapala vive desde hace meses una situación alarmante: decenas de perros y gatos aparecieron envenenados en distintos barrios, lo que desató la preocupación de vecinos y organizaciones de protección animal. «Estamos asustados, pedimos que investiguen«, dijo Enry Melinao Sobarzo, vecino de la localidad cuya perra fue envenenada.

“Estamos viendo las muertes de muchos perritos. Yo conté en un 90% perros y un 5% de gatos”, relató el vecino. La problemática no es nueva. Según contó, él mismo sufrió el envenenamiento de su perra en diciembre: “Yo fui víctima. Salí de dar una clase y ella estaba afuera convulsionando con todos los síntomas de envenenamiento. Esto fue en el barrio 25 de Mayo».

Fue uno de los primeros casos y se le sumó a otros que ya circulaban en redes y eran denunciados por distintas ONG locales. “No solo había envenenado a mi perrita, sino que venían envenenando en varios barrios a varios perritos y había una alarma en la ciudad”, recordó.

Este año la situación empeoró. En julio, en la zona vieja de Zapala hubo muertes masivas. «Ese mes fueron aproximadamente de 15 a 20 perritos«, contó. “Un día se encontraron cinco perritos en una plaza envenenados en una plaza”, detalló.

El vecino desmintió que los casos sean en una zona específica. «Se multiplicaron en toda la ciudad, las 583 Viviendas, el barrio de al lado, el centro y ahora hacia el Alto», expuso. Lo más preocupante es que hace tres días se fotografiaron cebos de carne y pollo con veneno adentro: «Parece todo orquestado», señaló.

Son más de 50 los animales envenenados. Foto: Gentileza.

La dimensión del problema asusta. “Aparecen en las redes todos los días noticias: ‘Ayuda, mi perro envenenado’, ‘Mi perro convulsionando’. Es tremendo», contó Sobarzo. Hay especulaciones de todo tipo, pero lo más preocupante es que hasta hoy no se tiene registro de testigos ni de alguna cámara que haya captado los sucesos. «Tiene que salir la municipalidad o la policía a hacer una investigación profunda”, reclamó.

Los vecinos contabilizan que hubo alrededor de 50 animales muertos en lo que va del año. Y no solo por veneno. “Hace poquito hubo un perrito muerto por balín, por un arma de aire comprimido. Otra vecina también tenía su perro herido con heridas de bala, municiones de plomo al parecer», relató el vecino de Zapala.

Cansados de la falta de respuestas, un grupo de vecinos comenzó a organizar marchas. “Yo fui el precursor de hacer una marcha para el próximo domingo afuera de la municipalidad porque nadie hace nada, no hay conferencia de prensa, nadie da la cara en la municipalidad”, afirmó.

Mientras esperaban al día de la movilización, el lunes encontraron cinco perros muertos nuevamente. «Por esto algunos se movilizaron este martes. Lo importante es que la comunidad empieza a visibilizar el problema”, valoró.

“Aquí lo que hay que resaltar es que las muertes son muchas, los cebos han sido en diferentes barrios, abarca perritos de la calle y mascotas. La sociedad está asustada, los vecinos estamos asustados. Pedimos que se investigue”.



