Rincones de Conesa, escondites de la historia en el 156° aniversario

El almacén con uno de los primeros surtidores de combustible, el del acopio de telas y frutos del país, concesionario de la General Motors Argentina, neumáticos Goodyear, automóviles Chevrolet y Pontiac, corresponsal del Banco Nación y el “Español del Río de la Plata”… y la lista podría seguir. Punto de encuentro de todo, como un shopping actual pero hace 100 años, “Casa García Hermanos” fue el comercio que con los años cedió su edificio al Museo Histórico Regional, en la intersección de Hipólito Irigoyen y Sarmiento.

Varias son las fotos que le dan rostro al relato de los memoriosos, cuando hablan del aspecto de ese pueblo al que llegaban pasajeros y correspondencia desde Patagones, después de un viaje de tres a ocho días, “según el estado de los caminos y las inclemencias del tiempo”.

Foto: Gentileza.

Antes “al llegar a Conesa Sur debían cruzar el río en bote con un caballo a tiro, con el cual hacían el último recorrido hasta la Oficina de Correos en Conesa Norte”, recordó el propio Museo para dar un panorama de la vida cotidiana que tenían los pobladores cerca de lo que hoy es la Ruta 251, al sureste de la provincia.

De boinas y chaquetas, pantalones cortos los más chicos, camisa abotonada hasta el cuello, sacos con pañuelo en el bolsillo y peinados a la gomina, el registro en papel fotográfico se limita a protagonistas masculinos, pero se vuelve un ventana al pasado que activa los recuerdos de hombres y mujeres que llegaron a ver ese sitio aún en actividad comercial.

“Entrar a Casa García era lo más. Recuerdo que entraba tomada de la mano de mi madre para comprar telas, que vendía don Palomar. Y, cuando debía pasar a una de las oficinas para arreglar alguna cuenta, yo miraba fascinada cómo él escribía tan rápido a máquina”, compartió Mary Devincenzi en el grupo de Facebook “Yo soy o fui de General Conesa City”.

Fruto de la sociedad entre Baldomero, Severino y Honorio García, en el año 1950, se incorporaron Manuel García Ballestero, Anselmo García Lobato y Doroteo Palomar, compartió Gabriel García, dando cuenta del integrante mencionado por esa vecina con nostalgia, al igual que tantos otros.

En un terreno de 2500 metros cuadrados, se formalizó el contrato de sociedad el 30 de junio de 1927, registrado en el Tribunal de Comercio, en una estructura con la arquitectura típica de la época, estiman, construida en 1924, aunque la tienda ya funcionaba desde 2011 en otra ubicación. «Ramos Generales de Campaña» aparece su referencia en la escritura de conformación, de un rincón que se volvió parada obligada para locales y eventuales viajeros.

Resistente contra el viento y el paso de los años, ese inmueble subsistió hasta que en octubre de 2002 fue el punto elegido para la reinauguración del Museo, para ser bautizado luego, hace exactamente 15 años, bajo el nombre de “Alicia Zanona”, reconocida y destacada docente.

El patrimonio en las aulas

Y si de educación se trata, el bello edificio de calles San Martín y Cardenal Cagliero fue declarado de interés educativo, histórico y cultural municipal, además de ser parte del patrimonio histórico provincial, por ser uno de los más antiguos.

Custodiado por elegantes puertas talladas, allí funciona la emblemática Escuela N°9, que lleva desde el 27 de abril de 1921 el nombre de Emilio Conesa, inspirado en el militar a quien Mariano Ruiz, fundador del Fortín local en 1869, respondía órdenes.

Bajo la conducción del primer director Dalmiro Payeraso, esa no fue su primer sede, cabe aclararlo, ya que según el Archivo Virtual Conesino, las primeras clases desde marzo de 1833 se dictaron en una vivienda alquilada, con una matrícula inicial de 19 varones y 27 mujeres.

Recién posteriormente, en 1904, el establecimiento pasó al casco histórico del pueblo, en un predio donado por el vecino Macario Rodríguez, frente a la plaza principal, “donde se construyó el primer espacio, que constó de dos aulas, dos zaguanes y un corredor”, según el proyecto de reconocimiento publicado por la Legislatura rionegrina.