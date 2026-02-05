Diario RÍO NEGRO en la Fiesta de la Confluencia 2026: la primera jornada, en imágenes

Este jueves comenzó una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia en Neuquén. Diario RÍO NEGRO está presente en el evento.Las puertas de la Isla 132 se abrieron esta tarde y ya se disfrutan los primeros shows en vivo.La organización proyecta superar el millón de visitantes y generar un gran impacto económico en la ciudad y la región. Mirálas imágenes de la primera jornada.

