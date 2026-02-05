Fiesta de la Confluencia 2026: dinosaurios gigantes y adrenalina en las alturas, las propuestas de la Isla 132 para la familia

Más allá de los escenarios principales y la música, la Fiesta de la Confluencia 2026 renueva su apuesta para el público familiar y los buscadores de nuevas experiencias. Este año, el Centro de Convenciones Domuyo se convierte en un punto neurálgico de entretenimiento con dos propuestas de alto impacto visual: un parque jurásico interactivo.

Además, a orillas del Limay se apostará una plataforma de observación en altura. Conocé acá el detalle de las actividades que podés disfrutar en la Isla 132.

Dino Jump en la Fiesta de la Confluencia 2026: saltos entre la prehistoria

Una de las grandes novedades es la transformación del predio en un verdadero parque jurásico. Se trata de Dino Jump, una experiencia inmersiva que combina un inflable gigante de última generación con la exhibición de dinosaurios gigantes.

Pensada para disfrutar tanto entre grandes como chicos, la propuesta busca ser una jornada de energía y diversión. El circuito incluye:

Zonas de saltos y desafíos físicos.

físicos. Espacios interactivos rodeados por criaturas prehistóricas que sorprenden por su tamaño y realismo.

Es una oportunidad ideal para compartir fotos y videos en redes sociales. Cabe destacar que esta atracción es con entrada paga y se podrá disfrutar durante todo un mes en el predio.

Elevé: Neuquén desde el aire

Para quienes buscan adrenalina y una perspectiva diferente, regresa el clásico Elevé (Skydreamer). Esta atracción permite elevarse sobre el público y observar la Isla 132 desde las alturas, ofreciendo una vista panorámica única de todo el predio ferial y del río Limay.

Tanto para los curiosos de las aventuras temáticas como para los grupos de amigos, el sector del Domuyo se posiciona este año como la zona de las «actividades originales» dentro de la fiesta.